黑色月光｜劇透爆大鑊 楊茜堯林夏薇片場唔睬對方

《黑色月光》演員陣容基本上位位都是一線阿哥阿姐：王浩信、林夏薇、馬志威、黃翠如、楊卓娜、馬貫東、張頴康、何廣沛、郭鋒、尹揚明，絕對是台慶曬冷作，主角更找來闊別TVB六年的楊茜堯主演，監製是過往曾創作《壹號皇庭》系列、《難兄難弟》、《十月初五的月光》等多套經典劇集的「佳導」鍾樹佳。近年回歸監製包括《香港人在北京》、《新聞女王》、《反黑英雄》等。

據知《黑色月光》是佳導為了邀請楊茜堯出山拍劇度身訂造，劇情以復仇為主題，劇情反轉再反轉，讓觀眾抽絲剝繭再剝繭，上演數集已引起城中話題，不少觀眾形容為「港版《黑暗榮耀》」，劇情和角色均比一般本地劇更複雜更有深度。myTV SUPER獨家製作《黑色月光》深度專訪，讓監製及演員分享角色內心世界及幕後拍攝花絮。

myTV SUPER《黑色月光》深度專訪打頭陣有兩大女主角楊茜堯跟林夏薇……看過頭幾集的觀眾可能好奇楊茜堯報仇對象不是性侵她跟黃翠如的蔣家三太子馬志威嗎？這正是「劇情反轉再反轉」一例，看過訪問就會更掌握劇情走向。專訪還有很多獨家爆料，例如茜堯透露當初佳導找她全因「自己似個復仇阿媽」，薇薇則稱「預咗畀觀眾鬧爆」，更坦言「同楊茜堯片場零交流」、「用九年時間反面」。

除了打頭陣的楊茜堯和林夏薇，劇集播出後myTV SUPER幾乎不間斷於「《黑色月光》專區」內更新專訪，受訪演員還有馬志威、黃翠如、楊卓娜及馬貫東，分享了很多拍攝內幕，例如楊卓娜跟親妹茜堯演「姊妹對手戲」演到淚崩、馬貫東「扮狗乞錢」一幕原來是跟馬志威即興創作；獨家專訪更大玩踢爆，例如馬志威爆薇薇「片場成日仆喺地」、黃翠如爆楊卓娜拍劇期間「顧住追韓劇搞到生眼瘡」；壓軸登場還有監製佳導解構角色跟劇情，原來他還為一眾演員親身示範床上戲，更訝異薇薇竟然是個「新手」：「要問吓佢老公點解……」一眾演員更解答很多網民留言，來個真情TMI（TOO MUCH INFORMATION）。