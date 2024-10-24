黑色月光｜尹揚明相隔24年再現無綫 鍾澍佳親揭原因

無綫台慶劇《黑色月光》《新聞女王》總監製鍾澍佳與謝穎再度聯手炮製，並由關文深及權香蘭聯合監製。劇集將於10月28日起，逢周一至周五晚翡翠台九點半播出，主要演員楊茜堯，王浩信、林夏薇、馬志威、黃翠如、楊卓娜、尹揚明、郭鋒、馬貫東、何廣沛及張頴康等。 《黑色月光》在大陸播出時好評如潮，劇中老戲骨贏盡正評。尹揚明在劇中飾演蔣哲賢，當年他憑《古惑仔》電影系列的「韓賓」角色深入民心，並於2000年拍攝無綫劇集《醫神華佗》後，已足足24年沒有參與無綫劇集拍攝，值得期待。

其實尹佬一直不諱言隨時有機會重返無綫演出劇集，他曾表示：「我係演員，條件啱大家有共識，啱嘅故事，角色就拍。」並坦言自己對角色很有要求。據知今次是佳導主動出擊說服尹佬相隔24載再參演TVB劇集，而且二人的洽淡近乎是一拍即合，佳導受訪時說：「今次呢個反派係一個比較複雜嘅角色，對尹佬嚟講都係一個幾大嘅挑戰，佢都有興趣想試吓，加上咁多年冇喺無綫同觀眾見面，咪大家一齊玩吓咯，所以好快就傾掂咗。」 尹佬飾演的蔣哲賢，與郭鋒在劇中有不少對手戲，二人時而老友、時而敵對，相當有睇頭。而尹佬除了演技獲得肯定，其一身濃密的白髮加金絲眼鏡的造型，亦獲得高度評價，有網民笑言：「真的和漫畫裏的韓賓太搭了。」

除了尹揚明，文雪兒的演出同樣備受關注，曾被譽為「麗的四大花旦」之一的文雪兒，即使已年屆64歲依然保養得宜，而且全身上下均散發闊太氣質，入型入格。文雪兒在劇中飾演闊太陳幸芳，表面對老公蔣哲賢（尹揚明飾）言聽計從、照顧有加，實質背後卻隱藏著極大秘密，該秘密更與兒子蔣基俊（馬志威飾）有關；由於角色表裏不一，文雪兒在劇中要應付大量內心戲，加上之前文雪兒曾示意計劃退休，故《黑色月光》極有可能是文雪兒的告別作。