黑色月光｜廖慧儀演楊茜堯後生版 被姦場口拍得好放心咩原因？

《黑色月光》今日在港首播，楊茜堯初登場已經向她的上司鄭啟泰報復，為了可以進一步接近目標，身邊每一個人都是她的棋子，不少網民大叫看得過癮。劇情亦有交待為何楊茜堯要向尹揚明兩父子報仇，及黃翠如為何要坐輪椅。翠如表示她的角色因為受了重大傷害，患上抑鬱及焦慮症，身心大受創傷。

廖慧儀演楊茜堯年青版 首集提到楊茜堯年青時遭富二代蔣基俊強姦，親妹曦晨(翠如飾)亦無辜捲入事件慘被強暴，二人險些喪命；死裏逃生的二人不但未能將壞人繩之於法，更因而父母雙亡。畫面見到扮演楊茜堯年青的廖慧儀被人迷姦，雙手更被鎖上手扣，無論如何掙扎都難逃被姦命運，至於飾演翠如年青版的是區明妙。二人最後更被推落山，搞到血跡斑斑。

同對手太friend搞笑多過尷尬 廖慧儀早前宣傳劇集時，提到那一場被侵犯戲份，她稱因為知道對手是林俊其，二人都是好朋友，合作過很多次，所以在埋位前已叫對方盡量放膽做。她說︰「拍呢啲場口，識嘅話就冇咁尷尬，而且都有做足安全措施，反而當時係搞笑多啲，可能因為太friend！」她又稱拍攝碌落山那一場戲，已經躺在地上時，很體會到角色的慘況，自己亦不禁流下眼淚。她坦言《黑色月光》的劇本很沉重，就連自己也不其然穿上黑色衫，直認心情有些少影響。

談到要演楊茜堯年青版，她表示自知跟對方完全不像，所以自己也翻看楊茜堯很多片段，留意她的神情及動作。她笑謂最似的地方是有粒廛在面上，每次化妝時，都會特別留意化妝師有沒有為她貼好癦。她又預告第19集最重要，那一集是她與林俊其及梁超怡同場，因為與結局大有關係。梁超怡在片中則是扮演年輕時的林夏薇。