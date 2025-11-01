熱門搜尋:
萬聖節2025 安全帶 全運會 新店關注組 粵車南下 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-11-01 19:30:00

黑色月光｜揚威2025全球電視/串流娛樂營銷大獎 喜獲「劇集宣傳片」銅獎

分享：
黑色月光｜揚威2025全球電視/串流娛樂營銷大獎 喜獲「劇集宣傳片」銅獎

《黑色月光》喜獲「劇集宣傳片」銅獎。

Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences主辦的「2025全球電視/串流娛樂營銷大獎」（2025 GEMA Awards TV/StreamingGlobal），今日（1日）公布得獎名單，無綫又再傳來喜訊！TVB企業傳訊部品牌傳播科團隊（Creative Imaging Department，又稱CID）憑劇集《黑色月光》宣傳片喜獲「劇集宣傳片」銅獎、而助理編導吳鏡輝Moses，則獲「最佳新晉幕後製作／營銷／設計」獎。

《黑色月光》宣傳意念，聚焦於刻畫楊茜堯角色余滿月內心世界的陰暗面，以呼應「Darkside of the Moon」主題；並透過「內心藝廊」場景，呈現其破碎的靈魂及復仇的決心。影片以史詩感宣告「復仇女王」余滿月歸來，為楊茜堯闊別TVB的回歸作揭開序幕。

adblk5
影片以史詩感宣告「復仇女王」余滿月歸來，為楊茜堯闊別TVB的回歸作揭開序幕。 《黑色月光》喜獲「劇集宣傳片」銅獎。 《黑色月光》喜獲「劇集宣傳片」銅獎。

助理編導吳鏡輝獲殊榮

至於喜獲銀獎的助理編導吳鏡輝，亦是是次有份入圍「音樂或特備宣傳短片」的《說英雄誰是英雄》劇集主題曲《英雄傳奇》的主腦；相關宣傳片特點是吳鏡輝將昔日攝影師的專業融入了設計意念中，由於有感相片與影片所表達的人像質感有所不同，故透過Stop Motion、整合及挑選逾五千張人像照、再與AI技術配合，打造出別具漫畫風的宣傳片。Moses又謂《英雄傳奇》還揉合了武俠江湖Cross Over Y2K玩味元素、以突出劇集的現代感。

GEMA Awards（前稱Promax Global Excellence Awards）是國際娛樂行銷界最具代表性的獎項之一，歷史可追溯至 1950 年代的 Promax Awards。近年品牌重塑後，由 Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences 主辦，並全新定位成為 GEMA AwardsGEMA Awards專注表揚娛樂營銷領域出色的策略及創意，包括電影、電視與串流、音樂、體育及電子遊戲等領域的市場推廣。

《說英雄誰是英雄》音樂宣傳短片幕後主腦吳鏡輝獲「最佳新晉幕後製作／營銷／設計」銀獎。 《說英雄誰是英雄》音樂宣傳短片幕後主腦吳鏡輝獲「最佳新晉幕後製作／營銷／設計」銀獎。 《說英雄誰是英雄》音樂宣傳短片幕後主腦吳鏡輝獲「最佳新晉幕後製作／營銷／設計」銀獎。 《說英雄誰是英雄》音樂宣傳短片幕後主腦吳鏡輝獲「最佳新晉幕後製作／營銷／設計」銀獎。

追蹤am730 Google News