黑色月光｜揚威2025全球電視/串流娛樂營銷大獎 喜獲「劇集宣傳片」銅獎

由Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences主辦的「2025全球電視/串流娛樂營銷大獎」（2025 GEMA Awards TV/Streaming–Global），今日（1日）公布得獎名單，無綫又再傳來喜訊！TVB企業傳訊部品牌傳播科團隊（Creative Imaging Department，又稱CID）憑劇集《黑色月光》宣傳片喜獲「劇集宣傳片」銅獎、而助理編導吳鏡輝Moses，則獲「最佳新晉幕後製作／營銷／設計」銀獎。
《黑色月光》宣傳意念，聚焦於刻畫楊茜堯角色余滿月內心世界的陰暗面，以呼應「Darkside of the Moon」主題；並透過「內心藝廊」場景，呈現其破碎的靈魂及復仇的決心。影片以史詩感宣告「復仇女王」余滿月歸來，為楊茜堯闊別TVB的回歸作揭開序幕。
助理編導吳鏡輝獲殊榮
至於喜獲銀獎的助理編導吳鏡輝，亦是是次有份入圍「音樂或特備宣傳短片」的《說英雄誰是英雄》劇集主題曲《英雄傳奇》的主腦；相關宣傳片特點是吳鏡輝將昔日攝影師的專業融入了設計意念中，由於有感相片與影片所表達的人像質感有所不同，故透過Stop Motion、整合及挑選逾五千張人像照、再與AI技術配合，打造出別具漫畫風的宣傳片。Moses又謂《英雄傳奇》還揉合了武俠江湖Cross Over Y2K玩味元素、以突出劇集的現代感。
GEMA Awards（前稱Promax Global Excellence Awards）是國際娛樂行銷界最具代表性的獎項之一，歷史可追溯至 1950 年代的 Promax Awards。近年品牌重塑後，由 Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences 主辦，並全新定位成為 GEMA Awards。GEMA Awards專注表揚娛樂營銷領域出色的策略及創意，包括電影、電視與串流、音樂、體育及電子遊戲等領域的市場推廣。