黑色月光｜揚威2025全球電視/串流娛樂營銷大獎 喜獲「劇集宣傳片」銅獎

由Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences主辦的「2025全球電視/串流娛樂營銷大獎」（2025 GEMA Awards TV/Streaming–Global），今日（1日）公布得獎名單，無綫又再傳來喜訊！TVB企業傳訊部品牌傳播科團隊（Creative Imaging Department，又稱CID）憑劇集《黑色月光》宣傳片喜獲「劇集宣傳片」銅獎、而助理編導吳鏡輝Moses，則獲「最佳新晉幕後製作／營銷／設計」銀獎。

《黑色月光》宣傳意念，聚焦於刻畫楊茜堯角色余滿月內心世界的陰暗面，以呼應「Darkside of the Moon」主題；並透過「內心藝廊」場景，呈現其破碎的靈魂及復仇的決心。影片以史詩感宣告「復仇女王」余滿月歸來，為楊茜堯闊別TVB的回歸作揭開序幕。