黑色月光｜林夏薇愛上演壞女人 楊茜堯唔擔心網民用佘詩曼去比較

《黑色月光》將於下周一播出，劇中一眾演員今日到上水廣場出席宣傳活動。楊茜堯、林夏薇先後被要求按指定劇照，重演那一場對白，二人只需一秒便入戲，最後楊茜堯爆一句「我無嘢同你鬥，就同你鬥高度！」令全場爆笑。

片中少交流 二人在劇中鬥到你死我活，但私底下卻老友鬼鬼，但她們表示去到拍攝後期，在片場甚少交流。林夏薇說︰「因為大家個角色情緒都係好低壓，但我哋兩個都係開朗嘅人，喺片場為咗進入狀態，所以好少交流。」 林夏薇拍到崩潰 由於劇集在大陸已播出大結局，其中一場戲鏡頭似是一鏡到底，二人坦言是一take過，但因為要遷就角度，又以另一個角度拍多一次。林夏薇指那一場戲拍完之後，自己當場崩潰，要由楊茜堯好好安慰，非常難忘。楊茜堯坦言攝影師可能當時也拍到嘔，因為要不停轉圈。

楊茜堯覺得角色唔似Man姐 楊茜堯被指是Man姐2.0，她認為不需要比較，因為角色的工作範疇已經不一樣。她說︰「我喺呢套劇係主要係復仇嘅計劃，我嘅思維係單向嘅，所以同其他角色係唔同，所以其實都冇得比較。」 問到會否陪小朋友一齊睇，她指播出時間正是小朋友上床睡覺的時間。她說︰「佢哋知道媽媽係去做嘢，但係唔知我拍啲咩，我俾咗佢睇我啲廣告同埋相、片，好笑嘅嘢我會俾佢哋睇！」她透露知道公司未來開拍多套以女性為題材的劇集，她續指如果劇本吸引，時間又許可的話，一定會考慮接拍。

演壞女人演上癮 林夏薇稱鍾澍佳監製有問她會否拍另一部演更壞的女人角色，她說︰「我想試吓再突破再壞嘅角色，做壞蛋女王，去行呢一個路線。」提到劇中的鑽飾都是出自她的個人品牌，她表示非常開心今年雙喜臨門，除了有《黑色月光》推出外，還有建立自己的鑽石品牌。問到何有想過推出《黑色月光》系列，坦言可以考慮，自己亦正在設計產品，希望可以送給劇中多位拍檔。