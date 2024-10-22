黑色月光｜林夏薇曾抽離唔到再睇片段感心寒 馬志威期待被觀眾狂鬧

由楊茜堯、林夏薇、王浩信、馬志威、黃翠如等主演的《黑色月光》將於下周一(28日)在香港首播。今日一眾演員出席記者會為劇集宣傳。林夏薇在劇中演奸角，與馬志威有不少對手戲，大會播出的預告片段見到林夏薇穿上超性感的白色內衣跟馬志威在床上纏綿，但不夠幾秒便遭馬志威推倒在床上兼轉身離開。

二人受訪時提及這幕戲時，坦言非常難忘，因為兩個角色都要蘊含住複雜情緒，又要就燈光，又要拍出來的畫面漂亮，直言非常困難。馬志威更透露監製鍾澍佳專登和他試位，當時佳導更騎在他身上，坦言比林夏薇騎上來的感覺更尷尬。林夏薇曾透露因為拍攝《黑色月光》抽離不到角色，她表示如今重看片段，自己仍有一種毛骨悚然的感覺。 她說︰「雖然我用咗一段時間跳出嚟，但依家睇番啲感覺又入番個角色，個情緒真係好辛苦。同埋好似上咗身，但感覺都係好爽，因為演到一個咁突破角色，同埋對手真係好好！」

馬志威在戲中是超級渣男，但竟然意外獲觀眾喜歡。他多謝觀眾的支持，坦言角色超高難度，加上今次是他首次接拍TVB劇集，跟林夏薇、楊茜堯合作非常愉快，她們非常信任他。馬志威表示自己沒有諗過憑此劇會角逐到任何獎項，跟一眾演員合作已經非常難得。 由於馬志威在劇中有不少床戲，他笑言除了要keep fit外，最辛苦是拍攝時非常寒冷，其中一天的溫度僅得4度，但為了身形不敢吃高熱量的東西。林夏薇坦言那段時間也不知道為何自己的服飾全都是很少布，冷得她騰騰震，苦不堪言。提到今次拍攝，林夏薇出動了自己的鑽飾品牌，笑謂可以推出「黑色月光」系列。

林夏薇大讚馬志威是一個非常好的演員，私下是一個超級暖男。她提到今次合作，大家在片場都過得很快樂，但一埋位時又變回悲情角色，更以「缺愛CP」去形容這個組合。他們表示很開心出來的反應不俗，觀眾很喜歡他們的演出，感覺一切都值得。 林夏薇與楊堯茜在劇中鬥過不停，她表示楊堯茜是其中一位喜歡的演員，大家在現場都很快進入狀態，所以很享受跟對方合作。馬志威很期待劇集在香港播出之後，觀眾可以罵他。問到會否考慮多拍香港劇集，他表示如角色跟以前的不同，一定會考慮。