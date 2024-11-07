黑色月光｜梁允瑜曬43吋白滑長腿演床戲 馬志威結實胸腹勁吸睛

TVB台慶劇《黑色月光》由楊茜堯、王浩信、林夏薇、馬志威、黃翠如、楊卓娜、尹揚明、郭鋒、馬貫東、何廣沛及張頴康等合演，昨晚（6日）一集交代馬貫東飾演的Barry因欠下一身街數窮途末路，被逼向何啟南飾演的父親鄺文海求救。對二人懷恨在心的余滿月（楊茜堯飾）乘機出陰招令兩父子互相猜疑，最終Barry與鄺文海決裂並錯手殺死親父，場面震撼！

「御用奸人」何啟南勁有戲

作為無綫實力派綠葉的何啟南，昨晚可謂施盡渾身解數晒演技兼好身手，無論是遭親生仔殺死一刻、臨死前望著楊茜堯的震驚眼神及身體抽搐、知道遭兒子出賣後的痛心神情，或是長達1分半鐘的精彩對打及追逐戲，都令觀眾嘆為觀止。在相關動作場口中，何啟南不但身手敏捷、力大無窮，且步速驚人，一點也看不出已年屆58歲。在無綫有「御用奸角」之稱的何啟南，其實是圈中知名運動愛好者，年輕時愛滑水、游水、打羽毛球及柔道的他，到了中年後則專攻踩單車，更試過由高雄踩到墾丁！日子有功，何啟南的身型亦相當弗，之前更試過在《十八年後的終極告白》中的擂台戲展現勁爆胸肌！

而馬貫東昨晚一集亦拿出了「飛躍進步男藝員」的功力，除了痛心向老竇發爛渣的嘴臉、以充滿殺氣及奸險的眼神望著黃翠如的一幕亦極之好戲。馬貫東更額外為角色加了不少細節位，由於Barry在脅持曦晨（黃翠如飾）時左手及臉部被炸傷，馬貫東處理其中一幕開水樽的簡單鏡頭時，有配合角色處境以手肘遴迍地夾著水樽單手開蓋；另馬貫東的爛面妝亦相當像真，他受訪時透露連上妝加落妝，整個妝容花費超過兩個小時：「爛面爛手嗰個妝最少都要化個半鐘，因為要上咗個底膠水之後，等佢乾到咁上下先至可以再上嗰陣爛皮，再等佢乾咗後再修剪番唔要嘅位置，之後再上色，成個過程真係好漫長，落妝都要落最少45分鐘。」