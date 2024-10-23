黑色月光｜楊明自爆被戲中三姊妹欺負 演暖男未敢求觀眾改觀

楊明在《黑色月光》的角色令人討好，但因為要扮演司機，不禁令人聯想他之前的案件。(娛樂組攝)

由楊茜堯、林夏薇、王浩信、馬志威、黃翠如等主演的《黑色月光》將於下周一(28日)在香港首播，一眾演員昨日(22日)出席記者會為劇集宣傳。楊明在劇中扮演朱柏中，與楊茜堯、楊卓娜及黃翠如自小是鄰居，他更與黃翠如有感情線。

楊明在《黑色月光》中跟楊茜堯三姊妹是自小認識的鄰居，一直在身邊支持她們。

楊明曾因「不小心駕駛」等罪成被判監禁18日，其後獲無綫安排加入《愛．回家之開心速遞》，接著再安排他參與《黑色月光》。他在劇中的戲份頗多，是個暖男角色，會協助楊茜堯及翠如報仇。他表示在劇中非常愛慕翠如，一直在其身邊默默守候，不敢向對方表達愛意。他在活動上提到劇中的三姊妹非常噪吵，他解釋當時需要拍攝一場同村的戲份，整整拍了6晚，因為只得他一個男丁，笑謂常被劇中的三姊妹整蠱，又沒有求兵幫拖。

希望觀眾喜歡角色

談到仍有不少觀眾對他的印象欠佳，問到會否寄望憑此劇「大翻身」，楊明就希望觀眾可以留意他的角色，因為他在劇中是很支持楊茜堯三姊妹，是她們的最強後盾，既是朋友又是親人的感覺，相信會令觀眾喜歡。

黃建東楊明開心不用節食

楊明跟黃建東私下老友鬼鬼，黃建東得知楊明被劇中三姊妹欺負直呼叫好，笑謂自己平日被楊明欺負，終於有人為他報仇。楊明稱今次拍攝不用除衫，所以可以放任自己，不用節食。黃建東爆料指楊明如有除衫戲份，必定會控制自己日食一餐，而今次可以一大夥人到酒店對面的牛肉火鍋店開懷大吃。