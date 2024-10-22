黑色月光｜楊茜堯被親家姐跣一鑊 楊卓娜笑拍完劇有心病

由楊茜堯、林夏薇、王浩信、馬志威、黃翠如等主演的《黑色月光》將於下周一(28日)在香港首播。今日一眾演員出席記者會為劇集宣傳。此劇其中一個亮點是楊茜堯跟楊卓娜在片中演親姊妹。 二人在活動上透露拍攝兩姊妹冰釋前嫌的戲時，楊卓娜跟楊茜堯表示「我會將所有感情及對白全部俾晒你！你唔使擔心！」沒料到當楊茜堯接住演的時候，淚流滿面時，家姐卓娜卻腦海一片空白，搞到楊茜堯又嬲又好笑。楊茜堯指如果不是自己的家姐，一定以為是跣她一獲，楊卓娜就笑言拍完此劇之後，兩姊妹有心病。

兩姊妹事後受訪時提及這幕戲仍忍不住哈哈大笑，楊卓娜稱是自己太過自信，把波拋得太高搞到自己接不到。楊茜堯稱今次的角色只是為了復仇，但為了達到目的堅忍多年，但絕不是奸角，楊卓娜就形容妹妹的角色是心機女。 提到王浩信在劇中被利用成為復仇工具，楊茜堯認為兩個角色因為時間問題，成為不到戀人，但亦因為王浩信的出現，令她在劇中的復仇大計如虎添翼。她坦言在劇中視王浩信是棋子，情感上的確是虧了對方，並暗示劇集最終結局正是因為王浩信而令她復仇成功。

談到今次可以兩姊妹拍劇，令大家多了見面時間，楊卓娜說︰「雖然我哋住好近，但一個月都見唔到一次，電話都唔係成日傾，佢都成日鬧我做咩唔覆電話！」楊茜堯聞言即謂︰「真係搵你救命就死得啦！」 楊卓娜再說︰「你知我秒秒鐘上落一千幾百萬！」楊茜堯大感驚訝更謂︰「你真係大家姐！我都要行埋一面！哈哈！」楊卓娜解釋說︰「我係因為好多訊息！佢啲訊息就沉晒底！我淨係識睇最前個堆訊息咋！」她們表示就算因為今次一齊演姊妹，私下亦沒有特別去對稿，食飯只是食飯，從不談公事。

叫馬志威做「灰太郎」 提到她們跟馬志威首次合作，二人都讚他非常可愛，坦言初次見到對方時，以為對方是很酷，加上又因為角色關係，常穿黑色衫，所以有點害怕，不敢跟他談話。然而，相處過後發現對方是個很用功的演員，而且是非常好人，楊茜堯更用「灰太郎」去稱呼對方。楊茜堯指馬志威的角色是悲劇人物，他很認真對待角色，花很多時間去揣摩並為角色去減磅。