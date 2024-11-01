黑色月光｜港姐季軍梁超怡首拍劇 6歲已參與《無間道》演梁朝偉女兒

由楊茜堯，王浩信、林夏薇、黃翠如、楊卓娜主演的台慶劇《黑色月光》，大受歡迎，連帶飾演主角年青版的演員們亦相繼彈出，繼余滿月（楊茜堯飾）年青版廖慧儀後，昨晚（10月31日）首度登場的卓慧雲（林夏薇飾）年青版梁超怡亦惹關注。

雖然超怡拍劇經驗尚淺，但樣子甜美的她，演繹心心眼樣說服力十足，就連被欺凌的可憐委屈樣亦演繹到位，其中一幕含淚食飯樣更是我見猶憐兼帶份柔弱美。超怡曾在訪問中直認接到角色後很緊張，更深怕會影響到薇薇，幸好薇薇對她很好，事前更特意教超怡如何演繹角色及告知超怡慧雲特有的小動作，希望令角色出來效果更相似。