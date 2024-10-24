黑色月光｜郭鋒相隔7年再演TVB劇《創世紀》霍景良熱潮再現

無綫台慶劇《黑色月光》《新聞女王》總監製鍾澍佳與謝穎再度聯手炮製，並由關文深及權香蘭聯合監製。劇集將於10月28日起，逢周一至周五晚翡翠台九點半播出，主要演員楊茜堯，王浩信、林夏薇、馬志威、黃翠如、楊卓娜、尹揚明、郭鋒、馬貫東、何廣沛及張頴康等。

《黑色月光》在大陸播出時好評如潮，劇中老戲骨贏盡正評；當中飾演老奸巨猾商人卓昊天的郭鋒，不但富豪造型入型入格、舉手投足、眉頭眼額亦盡是奸詐，配以霸氣又囂張的涼薄對白，例如：「他沒有我錢多」、「有這樣的下場，只能怪他不夠狠」，成功掀動網民神經，大讚郭鋒自帶富豪氣質之餘，還力推他是今屆最佳男配角不二之選。

霍景良再現

有網民看畢《黑色月光》後，還爭相翻煲郭鋒經典舊作止「追劇癮」，當中除了有郭鋒超經典代表作《創世紀》（角色霍景良），還有《尋秦記》的呂不韋，及《古靈精探》的羅有恆（羅Sir），被譽「演甚麼像甚麼」的郭鋒，更被指在《黑色月光》中的演出，簡直是「霍景良再現」。

另有網民將霍景良在《創世紀》中的經典對白，與卓昊天在《黑色月光》的對白剪成viral短片，盛讚霍景良在《創世紀》的經典台詞，相隔足足24年也不覺過時。現年72歲的郭鋒，自2017年參與了《賭城群英會》及《同盟》拍攝後，便再沒有演出無綫劇集。