黑色月光｜黃建東拍攝後期患中耳炎發高燒 聽唔到對手講對白照演

由楊茜堯、林夏薇、王浩信、馬志威、黃翠如等主演的《黑色月光》將於下周一(28日)在香港首播，一眾演員昨日(22日)出席記者會為劇集宣傳。 黃建東在片中扮演王浩信的好朋友，角色有點搞笑，但他強調絕不是那種一出場便很好笑的角色，會收斂一些。他坦言入行13年以來首次跟對方合作，自己今次從對方身上學到很多東西。

不介意被定型 問到黃建東會否擔心被定型是灰諧角色，他笑言已經被定型，但在演繹上會令人感覺很不同，相信觀眾會見到不一樣的黃建東。由於《黑色月光》不同的角色都有其陰暗的一面，他表示自己在劇中是一個善良的人，會跟王浩信一齊開公司。對於《黑色月光》在大陸引起熱潮，他希望在香港同樣有不俗的口碑及收視。

患中耳炎照頂硬上 談到他拍攝此片時患上中耳炎，黃建東表示當時因為感冒菌入耳，令到左耳完全聽不到，聽力只得平時的一、兩成，於是急急回港就醫。他說︰「我即刻返香港睇耳鼻喉科，醫生篤穿個耳膜少少抽積水，最慘係過幾日又有積水，所以去到尾段拍攝，我係聽唔清楚對手講咩，又聽唔到導演指示。我唔敢同劇組講，驚影響進度，所以當時只好貼住門聽指示入場。」他坦言當時病得非常辛苦，甚至發高燒，知道大家的檔期緊湊，所以頂硬上，拍攝時只好靠看對方的眉目。