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娛樂
2024-10-22 21:15:27

黑色月光｜黃翠如公開蕭正楠裸照原因超sweet︰我想為佢加油下！

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黃翠如在《黑色月光》中需要坐輪椅。(娛樂組攝)

黃翠如在《黑色月光》中需要坐輪椅。(娛樂組攝)

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由楊茜堯、林夏薇、王浩信、馬志威、黃翠如等主演的《黑色月光》將於下周一(28)在香港首播。今日一眾演員出席記者會為劇集宣傳，翠如在戲中扮演楊卓娜及楊茜堯的妹妹。她表示自己本身也很多兄弟姊妹，與他們關係很好，而今次拍攝就令她多了兩位家姐，至今仍不時跟她們聯絡，非常好感情。

黃翠如很開心今次拍攝多了兩位家姐，就算拍完之後，大家仍保持聯絡。(娛樂組攝)

黃翠如很開心今次拍攝多了兩位家姐，就算拍完之後，大家仍保持聯絡。(娛樂組攝)

為角色下不少功夫

談到她劇中的角色需要坐輪椅，她表示小時候曾因韌帶撕裂而坐輪椅一段時間，但今次角色除了要用輪椅，亦需要使用枴仗。她指今次角色不但身體有缺憾，連心理都有問題，有焦慮症及抑鬱症，因此為了角色做了不少功課。她認為今次角色幾好玩，因為大家可以見到角色的成長。問到有沒有抽離不到，她坦言有些場口令她曾陷入一段低潮，但幸好劇中有兩位家姐的寵愛，所以整體都是快樂。

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黃翠如表示為了今次角色下了不少苦功。(娛樂組攝)

黃翠如表示為了今次角色下了不少苦功。(娛樂組攝)

希望蕭正楠的努力被看見

日前她在社交平台公開蕭正楠的半裸照，她表示作為同事的身份，一直都很欣賞他的努力，「佢一直以嚟好多時候，都唔係好想俾人知道佢個準備過程。呢套劇(巾幗4)個角色好困難，要演三個角色，所以佢做好多功課，係劇本都好努力。因為個角色要除衫，佢用咗好多個月時間去練。我一直都有叫佢同人分享，佢就話唔使，佢有啲怕羞，所以我不如分享下，等大家睇到佢背後嘅努力，都想為佢加油！」

《黑色月光》記者會。 黃翠如希望蕭正楠的努力能被人看見。(娛樂組攝) 黃翠如跟楊茜堯、楊卓娜因為今次合作，成為好朋友。(娛樂組攝)

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