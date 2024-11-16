黑色月光｜59歲楊玉梅狠爆登場 私下熱愛瑜伽體重維持100磅以下

楊茜堯，王浩信、林夏薇、馬志威、黃翠如、楊卓娜合演的TVB台慶劇《黑色月光》，昨晚（14日）一集有新角色登場，卓昊天（郭鋒飾）因患上血癌急需移植骨髓續命，遂安排未亡人新抱范玉玲（又名卓太，楊玉梅飾）攜同親孫女回港。由於范玉玲一直覺得是卓昊天害死丈夫，故甫登場即與卓昊天針鋒相對，更由銅像揭幕典禮現場，鬥到去卓昊天辦公室。另余滿月（楊茜堯飾）發現當日被俊少（馬志威飾）迷姦，背後落藥真兇竟另有其人，真相與一雙全球限量發售的高跟鞋有關，由於卓太是該雙高跟鞋香港唯一持有人，真兇矛頭即直指卓太。

細細個愛睇郭鋒做戲

楊玉梅事後受訪時坦言小時候已愛看郭鋒做戲，對於終於能與對方合作拍劇感到非常榮幸，並大讚角色有發揮，她說：「開始時都有啲擔心，因為我哋一嚟就係拍呢場（辦公室鬧交戲）先，呢場戲好多Take都要將啲對白由頭到尾一次過講晒，而且因為就分鏡要講幾次。我記得我哋拍完（場戲），所有工作人員都拍晒手掌。呢場戲我要小心嘅位係唔可以做到好似潑婦咁，卓太始終有錢有學識。」楊玉梅續指由於拍攝當日郭鋒因感冒不適「失晒聲」，她馬上將袋中的喉糖及消炎糖送給郭鋒：「等佢講對白舒緩啲，我好佩服郭鋒哥哥，雖然佢講唔到嘢，但睇番場戲，佢一啲病態都冇，仲係咁兇狠同有霸氣，即使幾病、佢一對住鏡頭就係叮一聲，專業演員真係專業演員。」與楊茜堯有不少對手戲的楊玉梅，大讚楊茜堯「又靚又好戲」之餘，還大爆她與老公羅子溢勁恩愛：「記得放飯時，我哋食飯盒，佢仲爭取時間同屋企人視頻，一路食飯一路傾偈，佢哋好恩愛，好羨慕佢哋。」