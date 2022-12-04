黑色餅乾20年後合體唱金曲 刺激徐若瑄IG粉絲衝破150萬

今次是黑色餅乾睽違20年再合體演出，徐若瑄為了重現當年經典造型，早上8點已準備整頭、化妝，花了4小時迎接是次復活演出，她與拍檔南原清隆、天野博之更換上三套黑色、橙色、金色服裝，徐若瑄現身不僅令日本網民狂讚回憶滿瀉，更驚嘆她的凍齡美貌多年來也沒有變化。

《Timing》大賣148萬張

黑色餅乾的昔日歌曲昨日起於音樂串流平台上架，首支單曲《STAMINA》於1997年12月3日面世後正好25年周年，徐若瑄特地赴日開工，並參與此大型節目，在排練時跟南原、天野時隔多年再次合作，三人連日排練兩至三小時，昨晚重現《STAMINA》及大賣148萬張的《Timing》，在直播節目上，南原提到要徐若瑄換衣服時，她就笑說：「我們現在不能一起換衣服喔！我已經嫁人了！」南原回應：「不要講得好像以前一起換過一樣！」接着又提起當年巡演為了省錢住在汽車旅館的往事。結束演出後，徐若瑄到後台十分感動，差點哭出來，非常開心能有這次的合體演出，20年沒和黑色餅乾一起表演，徐若瑄說：「看到成員們都很健康真是太好了，也謝謝ㄧ直在等待黑色餅乾合體的粉絲們！」節目播出後，徐若瑄的IG帳戶即衝上150萬Followers。