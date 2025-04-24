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娛樂
2025-04-24 13:30:00

黑袋行動｜姬蒂白蘭芝夥米高法斯賓達演特工夫妻 爛蕃茄96%開出極高好評

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《黑袋行動》由姬蒂白蘭芝與米高法斯賓達飾演特工夫妻。

《黑袋行動》由姬蒂白蘭芝與米高法斯賓達飾演特工夫妻。

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奧斯卡金像導演史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）與《職業特工隊》、《地獄解碼》編劇大衛哥普（David Koepp）第三度聯手，全新懸疑諜戰電影《黑袋行動》（Black Bag）將於515日上映，510日起推出優先場。

《黑袋行動》集合多部賣座作品班底，幕前華麗陣容計有「奧斯卡影后」姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、「威尼斯影帝」米高法斯賓達 Michael Fassbender），由兩位好戲之人同框鬥戲，於片中分別飾演佐治及嘉芙蓮兩名特工。

《黑袋行動》集合多位紅星演出。

《黑袋行動》集合多位紅星演出。

電影描述頂尖特工佐治與其同為特工的妻子嘉芙蓮的故事，《黑袋行動》早前於著名影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）上錄得影評滿意度高達96%，創網站上有紀錄以來，史提芬蘇德堡從影生涯最佳評價的作品。其他參與演員包括《柏捷頓家族：名門韻事》型男Regé-Jean Page、英國奧斯卡明日之星Marisa Abela、《007：生死有時》女星娜奧美夏莉絲（Naomie Harris）、及第五代「占士邦」皮雅斯布士南 Pierce Brosnan）等聯合演出。

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劇情講述恩愛夫妻佐治與嘉芙蓮同為國家情報機關效力，兩人均為頂尖特工，遊刃於充斥著謊言的間諜世界與真實的婚姻生活之間；一場洩密風暴，五位同袍成為叛國嫌疑人，矛頭更直指最親密的枕邊人！擅長窺探人心、辨識謊言的佐治，最終選擇忠於國家抑或婚姻？

懸疑諜戰電影《黑袋行動》於5月15日上映。 《柏捷頓家族：名門韻事》型男Regé-Jean Page亦有份演出。 懸疑諜戰電影《黑袋行動》於5月15日上映。 《黑袋行動》將於5月15日上映。 《黑袋行動》將於5月15日上映。

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