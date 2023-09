香港經歷了百年一遇的暴雨,黑色暴雨警告信號更破了紀錄懸掛超過12小時,周五政府宣布進入「極端情況」,多區嚴重水浸兼交通癱瘓。香港桌球好手傅家俊及歌手馮允謙撞正返港,二人均被交通問題考起,最後他們都乘搭港鐵,幾經轉折才可回家。

傅家俊身處港鐵站略皺眉頭寫道:「對於今次英國比賽表現非常滿意,而且已順利回到香港,但問題出現啦,我究竟點返到屋企? 機鐵?的士?定坐船?呢啲情況喺香港住咗咁耐都未見過......另外,聽聞屋苑電梯壞晒,坐完十幾個鐘頭飛機,拎住三件行李再行廿幾層樓梯應該難唔到我。」

馮允謙則拖住行李乘搭港鐵,留言說:「呢兩日係香港1884年以嚟最大雨 ,咁啱我今日就喺外地飛到返嚟~ 頭先仲好擔心唔知可以點由機場返屋企,好彩最後都平安返到!anyways, luckily I’m back home safe now. Take care everyone, and stay safe! 」