黑雨｜容祖兒揸車變揸船 陳家樂屋企再引關注(多圖)

豪雨令到香港多區出現水浸，網上瘋傳多條水浸影片，其中紫灣及黃大仙的影片尤如災難現場，更有影片見到巴士下層不斷入水，乘客走避不及變泡在水中。
容祖兒晚上與阿Sa及阿嬌看完電影《女子監獄》之後，祖兒揸車送阿Sa回家，因為大雨關係令到祖兒看不清路面情況，更謂︰「好驚呀！有冇橡皮艇呀！」阿Sa就重覆多次「好恐怖！」祖兒分享影片留言說︰「好驚我架車死火，到處都變成河流，路面有唔同嘅大型垃圾，啱啱仲見到個石油氣罐添！完全看不清楚道路，大家真的要小心回家。#嚇死我了」
藍奕邦無法回家
另外，藍奕邦亦因為太過大雨無法回家，貼上當時路面情況求救。呂爵安的情況就比較好彩，坐車回家未有遇到死火，順利回家後更自拍照片報平安。
陳家樂屋企會否又入水？
在颱風蘇拉吹襲期間，陳家樂與連詩雅屋企不停入水，今次黑雨亦令網民非常關心他們屋企的情況。家樂日前出席時裝展時，表示從來沒想過會發生，並謂事發時正在打機，及後因為連詩雅聽到水聲才發現出問題。他說︰「喺香港住咁多年，第一次有打風入水經歷，細個住屋村都冇咁嚴重。」他稱整個屋苑不同單位出現相同情況，自己每5分鐘就要扭毛巾一次，幸好有周家怡傳來影片應急。
Yumiko座駕入水
鄭希怡（Yumiko）亦遇上水浸，在社交網貼出短片，拍下其座駕入水的情況，她留言說︰「好大雨，我架車死左火，依家d水已經浸到入車了⋯」片中見她坐在司機後面的位置，而雨水不斷湧入七人車車廂，Yumiko 用手撥一撥車廂中的水，而她的雙腳亦被浸到濕透，情況相當誇張，不過她亦表現冷靜，更冷笑了一聲。