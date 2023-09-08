黑雨｜容祖兒揸車變揸船 陳家樂屋企再引關注(多圖)

豪雨令到香港多區出現水浸，網上瘋傳多條水浸影片，其中紫灣及黃大仙的影片尤如災難現場，更有影片見到巴士下層不斷入水，乘客走避不及變泡在水中。

容祖兒晚上與阿Sa及阿嬌看完電影《女子監獄》之後，祖兒揸車送阿Sa回家，因為大雨關係令到祖兒看不清路面情況，更謂︰「好驚呀！有冇橡皮艇呀！」阿Sa就重覆多次「好恐怖！」祖兒分享影片留言說︰「好驚我架車死火，到處都變成河流，路面有唔同嘅大型垃圾，啱啱仲見到個石油氣罐添！完全看不清楚道路，大家真的要小心回家。#嚇死我了」