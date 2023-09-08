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娛樂
2023-09-08 02:03:45

黑雨｜容祖兒揸車變揸船 陳家樂屋企再引關注(多圖)

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容祖兒與Twins一齊看電影，散場遇上豪雨。

豪雨令到香港多區出現水浸，網上瘋傳多條水浸影片，其中紫灣及黃大仙的影片尤如災難現場，更有影片見到巴士下層不斷入水，乘客走避不及變泡在水中。

容祖兒晚上與阿Sa及阿嬌看完電影《女子監獄》之後，祖兒揸車送阿Sa回家，因為大雨關係令到祖兒看不清路面情況，更謂︰「好驚呀！有冇橡皮艇呀！」阿Sa就重覆多次「好恐怖！」祖兒分享影片留言說︰「好驚我架車死火到處都變成河流路面有唔同嘅大型垃圾啱啱仲見到個石油氣罐添完全看不清楚道路大家真的要小心回家#嚇死我了

 

藍奕邦無法回家

另外，藍奕邦亦因為太過大雨無法回家，貼上當時路面情況求救。呂爵安的情況就比較好彩，坐車回家未有遇到死火，順利回家後更自拍照片報平安。

黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜淺水灣道路陷 私家車墮坑壓煤氣喉管上 黑雨｜筲箕灣耀東邨發生山泥傾瀉　有汽車被埋消防正搜救(有片) 黑雨｜數十米護土牆上的頂部處不斷有黃泥水如瀑布般湧下。(Chow Chow Chow@FB) 黑雨｜巴士內水浸。（網上圖片） 黑雨｜筲箕灣耀東邨發生山泥傾瀉，巨石擋路有汽車險被擊中。(Chow Chow Chow@FB) 黑雨｜耀興道對開一幅護土牆上方發生山泥傾瀉，有大石塌下。(Chow Chow Chow@FB) 黑雨｜港鐵站水浸。（網上圖片） 黑雨｜灣仔一帶水浸。（網上圖片） 黑雨｜紅隧水浸。（網上圖片） 黑雨｜黃大仙站水浸（網上圖片） 黑雨｜有女途人被洪水沖走。（網上圖片）

陳家樂屋企會否又入水？

在颱風蘇拉吹襲期間，陳家樂與連詩雅屋企不停入水，今次黑雨亦令網民非常關心他們屋企的情況。家樂日前出席時裝展時，表示從來沒想過會發生，並謂事發時正在打機，及後因為連詩雅聽到水聲才發現出問題。他說︰「喺香港住咁多年，第一次有打風入水經歷，細個住屋村都冇咁嚴重。」他稱整個屋苑不同單位出現相同情況，自己每5分鐘就要扭毛巾一次，幸好有周家怡傳來影片應急。

陳家樂屋企入水情況可能又要面對多一次。

Yumiko座駕入水

鄭希怡（Yumiko）亦遇上水浸在社交網貼出短片，拍下其座駕入水的情況，她留言說︰「好大雨，我架車死左火，依家d水已經浸到入車了⋯」片中見她坐在司機後面的位置，而雨水不斷湧入七人車車廂，Yumiko 用手撥一撥車廂中的水，而她的雙腳亦被浸到濕透，情況相當誇張，不過她亦表現冷靜，更冷笑了一聲。

Yumiko 的座駕昨晚在路上死火 。 Yumiko七人車入水浸濕雙腳。 車廂外滂沱大雨。
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