黯夜守護者 | 陳展鵬演警察 收視有保證？

今晚出街嘅《黯夜守護者》本來傳過係5月出街，結果改期到而家呢個「台慶劇熱身檔」，相信都係戰略部署。舊年嘅《逆天奇案》成為年度收視之冠，打低一眾台慶劇甚至更大卡士嘅《刑偵日記》，都幾出人意表。於是陳展鵬＋查案劇好似成為救收視方程式，不過而家大台都唔公佈平均收視，淨係話最高收幾多，條數一定好睇嘅，是但啦。

另一個原因估計係對台ViuTV因為MIRROR演唱會事故而改變排陣，備受矚目嘅《季前賽》改到10月出街，呢段時間可以推出《黯夜守護者》適合不過，否則就要放喺年尾年頭炮灰檔甚至下年第2季，攤太耐可能就會變成《鐵拳英雄》。

《黯夜守護者》嘗試以揭示社會黑暗面刻劃人物遭遇，其實都係歷年警匪劇套路，換湯不換藥，但係咁先好！「燒腦」或者模仿英美劇嘅暗黑風格，放喺TVB並唔適合，由陳煒演在職女警長將個仔帶回正途，家庭觀眾buy呀！

有齊煎pang煒哥同埋袁文傑，都真係幾想有埋江美儀、田蕊妮儲齊一套……

故事大綱

沙展高輝(陳展鵬飾)完成臥底任務多年，一直走不出陰霾。高輝被調往重案組警署警長方梓翹(陳煒飾)所屬警區，二人於查案期間逐漸磨合，建立默契。梓翹工作拼搏，難以兼顧家庭，兒子更與小混混結交而陷入危機。火鍋店老闆娘盧倩雯(陳敏之飾)當年少不更事，為社團頭目羅威(李國麟飾)誕下女兒盧小寶(江嘉敏飾)，兩母女幸得高輝關顧。成為KOL的小寶為博出位不惜犯險，揭露毒品交易情況，漸漸步入無底深淵……為了保護摯親，高輝、梓翹當上黯夜的守護者，誓要將黑勢力連根拔起

第一集(09/05)

警署警長方梓翹阻止少女梁敏詩在酒吧鬧事，被敏詩誤傷。敏詩與同學何欣遙起爭執，沙展高輝出面調停。高輝事業不順，獲扁瓦爐火鍋店老闆娘盧倩雯安慰。敏詩伏屍後巷，疑因過量吸毒致死。高輝被調派到梓翹所屬的重案組，二人往敏詩就讀的學校調查。欣遙在母親唐淑慧陪同下作供，道出敏詩做援交一事。敏詩的父母早已離異，梓翹指責她的父親未有依時給予贍養費。敏詩的父母在天台爭執，敏詩之母企圖跳樓，高輝、梓翹趕來阻止……

第二集(09/06)

林偉倫見女友梓翹受傷，勸梓翹辭職，並帶同兒子何子俊隨他移居上海。高利貸到扁瓦爐追債，侍應程國彪阻止不果，向高輝求助。高輝、梓翹找到敏詩的援交客人張允賢，允賢道出案發當晚的經過。高輝發現敏詩的交友帳號被刪除，懷疑與欣遙有關。高利貸再次上門向倩雯追債，被收數公司老闆羅威阻嚇。倩雯的女兒盧小寶是KOL，她為拍片吸引網民，向高輝打聽敏詩一案。淑慧停用家中的無線網絡，欣遙匆匆離家，並聯絡毒品拆家食腦……

第三集(09/07)

食腦駕車逃走，高輝舉槍阻止……欣遙向警方坦白與敏詩做援交一事，對其離世甚感自責，但淑慧仍有信心為欣遙洗脫罪名。高級督察湯玉蘭懷疑案件另有內情，梓翹向玉蘭投訴高輝的辦事手法有問題。老師發現子俊持有香煙，子俊拒絕透露香煙來源；在梓翹逼供下，子俊的同學承認違規，但事後責怪子俊出賣朋友。高輝到酒吧索取閉路電視片段，被負責人劉樂基拒絕。羅威找郭明生追債，樂基答允代手下明生承擔債務。羅威遇上小寶，尾隨在後……

第四集(09/08)

小寶在街頭拍攝李文杰遛狗，被文杰要求刪除影片。羅威向倩雯提議讓小寶加入他的公司。高輝從小寶拍攝的影片找到線索，再次調查允賢。允賢道出事發經過，梓翹情緒激動。高輝帶梓翹找小寶，讓梓翹觀看涉案影片，小寶暗中直播梓翹工作的模樣。羅威與手下翻啄跟蹤食腦，打算要脅樂基。羅威向小寶打聽案情，卻被小寶看出他有所隱瞞。羅威拒向高輝透露食腦的下落，倩雯親自往找羅威……梓翹得悉曾被小寶偷拍，要她立即刪除影片。

第五集(09/09)

食腦被捕，但他否認謀殺敏詩……偉倫來電提醒梓翹着手準備移居上海，梓翹藉詞迴避。高輝、梓翹探望敏詩的家人，敏詩的母親提供一段留言錄音，令案件出現新疑點……子俊見友人張明朗與小混混爭執後被毆打，即出手阻止。子俊、明朗到遊戲開發公司試玩新遊戲，老闆文杰欣賞子俊的態度，有意聘請他擔任遊戲試玩員。明朗遊說子俊別上班，還帶子俊等人喝酒，子俊拒絕並離開。小寶為拍片接近明朗，惟明朗接到一通電話後匆匆離去……

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載