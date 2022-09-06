黯夜守護者｜首播被讚有追看性 陳展鵬／陳煒／袁文傑齊出演散發濃濃亞視味

TVB新劇《黯夜守護者》以警匪作為題材，劇集搵嚟陳展鵬、陳煒、陳敏之、江嘉敏、謝東閔及袁文傑等人主演，劇情主要講述警察成為「黯夜守護者」，守護住呢個城市，透過唔同嘅案件去探索社會及人性黑暗嘅一面。劇集喺噚晚（5日）首播，而家就同大家睇下網民對首集嘅反應啦！

劇情緊湊有追看性

噚晚劇情就講到中五學生Maisy（羅毓儀飾）喺酒吧鬧事，而警長方梓翹（陳煒飾）喺阻止下被誤傷，之後Maisy與同學Cindy（區明妙飾）會合，點知又發生小爭執，而今次就被警長高輝（陳展鵬飾）調停。Maisy為賺快錢而當援交少女，不過疑因過量吸毒致死，被發現伏屍後巷。高輝被安排與方梓翹一齊調查案件，二人先後前往Maisy學校及屋企調查，去到首集尾段二人更及時阻止Maisy媽媽跳樓。唔少網民都紛紛大讚劇集緊湊及好睇，留言話「第一集overall來講算OK，劇情都算緊湊，雖然ATV同倉底貨味比較重，但係都可以追下。」、「真心幾好睇」、「好似幾高質」、「個頭開得唔錯」、「真係幾好睇。個故事都好吸引。正！」及「第一集唔錯，有追看性」等等。

亞視味濃

劇集由陳展鵬、陳煒及袁文傑擔任主要角色，佢哋喺首集已經先後出場，而陳煒亦同佢哋有對手戲，唔少網民睇到佢哋都諗起亞視，仲話自己好似睇緊ATV咁，留言話「亞視三寶都有份拍」、「全部亞視」、「亞視feel」、「好似睇緊亞視咁」及「亞視人大集合」等等。

陳展鵬勁型

「視帝」陳展鵬今次喺劇中飾演曾擔任過臥底嘅警長高輝，所以佢嘅性格會比較陰沉懶散，除咗調查案件之外，佢仲會與陳煒及陳敏之有感情線。陳展鵬為配合角色，一反以往靚仔有型形象，以滿面鬚根兼頭髮凌亂嘅滄桑look示人，結果獲網民大讚有型，例如「煎pan仲係好型」、「陳展鵬做呢D佬角色勁型」及「佢做太斯文太正氣唔得, 有啲佬味暗黑, 會好啲」等等。

羅毓儀＆區明妙好省鏡

羅毓儀及區明妙都係童顏專員，佢哋分別喺劇中飾演中五學生Maisy同Cindy，雖然佢哋唔係劇集女主角，不過都非常搶眼，成功吸引網民關注，紛紛留言大讚佢哋靚女，例如「兩條妹好正」、「樣靚腳正又後生」、「妙妙都算新一代最靚」、「妙妙點解可以咁得意」、「眼大大幾靚女，屬於係BabyFace可愛嗰種」、「路小小演技幾好，好自然」、「羅毓儀同區明妙個樣真係似學生妹」及「羅毓儀係正嘅」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載