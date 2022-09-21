黯夜守護者｜黑衣人頻出現疑係幕後大Boss？網民估計謝東閔暗藏秘密

TVB劇集《黯夜守護者》由陳展鵬及陳煒主演，演員之一嘅陳敏之早前透露劇集將會係自己暫時最後一套劇，希望將時間投放於自己生意上。《黯夜守護者》已播出12集，劇情愈見緊湊。前晚（19日）劇情講到，早前因救盧小寶（江嘉敏飾）而推倒Jeff（施焯日飾）捲入命案嘅俊仔（楊凱博飾）已洗脫嫌疑。不過，輝Sir（陳展鵬飾）認為案件仍有可疑之處，繼而查出高仿明（KT唐嘉麟飾）與事情有關，與羅威（李國麟飾）合作引出高仿明現身，高仿明強調自己無殺人，駕車逃走期間遇上一架神秘車緊隨其後，而車上坐著一名黑衣人，高仿明到最後不幸撞車身亡，警方發現車禍現場地下充斥大量機油致意外發生，網民就懷疑車上嘅黑衣人就係殺Jeff嘅真兇。

黑衣人唔係首次出現

而其實呢名黑衣人已非第一次出現，早於劇集開播時少女PTGF個案亦出現過，Maisy（羅毓儀飾）曾於後巷借用神秘人電話致電母親，但並無留下任何線索，令人懷疑黑衣人係劇集嘅Final Boss；至於黑衣人真正身份，有網民就覺得係李文杰（謝東閔飾）。

李文杰係一名遊戲開發商，喜歡跑步，看似斯文正面，但往往畀人感覺神秘，似是暗藏唔少秘密。而網民對李文杰有懷疑係基於Jeff之前開車撞倒佢時，都係全黑打扮。另外，當CK（陳煒飾）和輝Sir到達Jeff死亡現場時，發現李文杰同樣在場，不過佢就聲稱自己被車撞至暈倒，清醒過後擔心盧小寶安危而追蹤其定位去到案發場地，網民懷疑李文杰殺害Jeff後藏身現場，待警察出現後先扮作自己剛到達；又指李文杰兩次於盧小寶有危險時都及時拯救，未知係巧遇定刻意出現於盧小寶身邊以獲取信任。不過，昨日（20日）播出一集，盧小寶因擅自開Live試玩李文杰開發中嘅遊戲，李文杰由開頭生氣，到後來盧小寶氹返佢一幕，李文杰冧爆嘅表情又唔似對盧小寶不懷好意，到底真相會係點？

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