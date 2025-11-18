鼓手Healy Michaels去世 享年78歲 Sparks樂隊發文悼念

將於12月來港出席Clockenflap音樂及藝術節的英國傳奇搖滾樂團Sparks，其樂隊鼓手Hilly Michaels於前日離逝，享年78歲，目前他的確切死因尚未公布，而消息震驚樂迷和音樂界。
Sparks樂隊的成員Ron Mael和Russell Mael兄弟，隨即發表悼念文章，表示：「我們對Hilly Michaels的離世深感悲痛。雖然他多年前就離開了樂隊，但他始終是Sparks的一份子。我們向他的朋友和家人致以最深切的慰問。」歌迷們亦紛紛加入悼念，表達思念，一位粉絲留言：「我們非常難過。他是一個可愛、獨特的人，是一位技藝精湛的音樂家。」另一位則感慨道：「他再也不能站在舞台上了，真的太可惜了。」
Hilly Michaels是一位多才多藝的音樂家，自二十世紀七十年代起活躍於樂壇。他最初以樂隊Joy成員身份開展音樂生涯，與歌手Michael Bolton是隊友。1976年他加入Sparks，參與了專輯《Big Beat》的錄音，更憑藉卓越鼓技受到邀請，作為唯一的錄音室樂手加入樂隊的北美巡演，成為正式鼓手。在Sparks期間，他還參與了電影《Rollercoaster》的拍攝，並演奏專輯中多首歌曲。
八十年離開Sparks後，Hilly Michaels轉型成為獨唱歌手，發行過兩張廣受好評的專輯《Calling All Girls》和《Lumia》。在他漫長的音樂生涯中，他曾與許多音樂界重量級人物持續合作，包括Dan Hartman和Ronnie Wood等，是一位在搖滾樂界多才多藝而且極具影響力的人物。