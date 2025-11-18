熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 日本熊害 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-11-18 15:00:00

鼓手Healy Michaels去世 享年78歲 Sparks樂隊發文悼念

分享：
Healy Boy Michaels八十年代以個人歌手身份出碟，獲得不錯評價。

Healy Boy Michaels八十年代以個人歌手身份出碟，獲得不錯評價。

將於12月來港出席Clockenflap音樂及藝術節的英國傳奇搖滾樂團Sparks，其樂隊鼓手Hilly Michaels於前日離逝，享年78歲，目前他的確切死因尚未公布，而消息震驚樂迷和音樂界。

 

Sparks樂隊的成員Ron MaelRussell Mael兄弟，隨即發表悼念文章，表示：「我們對Hilly Michaels的離世深感悲痛。雖然他多年前就離開了樂隊，但他始終是Sparks的一份子。我們向他的朋友和家人致以最深切的慰問。」歌迷們亦紛紛加入悼念，表達思念，一位粉絲留言：「我們非常難過。他是一個可愛、獨特的人，是一位技藝精湛的音樂家。」另一位則感慨道：「他再也不能站在舞台上了，真的太可惜了。」

adblk5

 

 

1976年Sparks樂隊的陣容，(左起)Luke Zamperini、Ron Mael、Sal Maida、Russell Mael、Hilly Michaels及Jim McAllister。 Hilly Boy Michaels離開Sparks後，仍和不少搖滾明星合作，是圈中十分受歡迎的鼓手。 晚年的Hilly Michaels。 1976年Sparks樂隊的陣容，(左起)Luke Zamperini、Ron Mael、Sal Maida、Russell Mael、Hilly Michaels及Jim McAllister。

Hilly Michaels是一位多才多藝的音樂家，自二十世紀七十年代起活躍於樂壇。他最初以樂隊Joy成員身份開展音樂生涯，與歌手Michael Bolton是隊友。1976年他加入Sparks，參與了專輯《Big Beat》的錄音，更憑藉卓越鼓技受到邀請，作為唯一的錄音室樂手加入樂隊的北美巡演，成為正式鼓手。在Sparks期間，他還參與了電影《Rollercoaster》的拍攝，並演奏專輯中多首歌曲。

 

八十年離開Sparks後，Hilly Michaels轉型成為獨唱歌手，發行過兩張廣受好評的專輯《Calling All Girls》和《Lumia》。在他漫長的音樂生涯中，他曾與許多音樂界重量級人物持續合作，包括Dan HartmanRonnie Wood等，是一位在搖滾樂界多才多藝而且極具影響力的人物。

ADVERTISEMENT

ad

Healy Michaels Sparks
dadblk6 madblk6
相關新聞
dadblk8 madblk8