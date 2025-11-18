鼓手Healy Michaels去世 享年78歲 Sparks樂隊發文悼念

將於12月來港出席Clockenflap音樂及藝術節的英國傳奇搖滾樂團Sparks，其樂隊鼓手Hilly Michaels於前日離逝，享年78歲，目前他的確切死因尚未公布，而消息震驚樂迷和音樂界。

Sparks樂隊的成員Ron Mael和Russell Mael兄弟，隨即發表悼念文章，表示：「我們對Hilly Michaels的離世深感悲痛。雖然他多年前就離開了樂隊，但他始終是Sparks的一份子。我們向他的朋友和家人致以最深切的慰問。」歌迷們亦紛紛加入悼念，表達思念，一位粉絲留言：「我們非常難過。他是一個可愛、獨特的人，是一位技藝精湛的音樂家。」另一位則感慨道：「他再也不能站在舞台上了，真的太可惜了。」