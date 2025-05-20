鼓鼓孖白安擔任首屆花蓮西瓜大使 化身今夏最甜代言人

相信音樂繼《2025 Just Love It！一路向東》公益演唱會後，持續用行動支持花蓮，與花蓮種下滿滿的緣分！近日，鼓鼓呂思緯與白安受邀擔任「2025花蓮西瓜嘉年華」首屆西瓜大使，一起推廣花蓮在地的香甜大西瓜。近期正值花蓮大西瓜盛產的季節，鼓鼓更笑說：「我們擔任首屆西瓜大使，也是『第一期瓜』！」令人會心一笑。花蓮西瓜嘉年華活動分別在台北與花蓮接連展開，鼓鼓與白安更是親自參與出席，在台北場中，兩人現場手作西瓜特調飲品，還邀請歌迷上台一同品嚐，粉絲也直呼「好喝！」鼓鼓、白安也實地走訪花蓮參與西瓜嘉年華活動，獻唱多首歌曲嗨翻現場，更走下舞台與粉絲近距離互動合唱、發送西瓜文創小物，現場也吸引許多親子共襄盛舉，親切又童顏的鼓鼓更被小朋友暱稱為「西瓜哥哥」，不只擄獲粉絲的心，也成為大人小孩心中的西瓜代言人！

化身今夏最甜代言人

鼓鼓、白安還首次挑戰用西瓜刀切一顆完整的「大西瓜」，並將現切的西瓜分送給台下粉絲一起品嚐，台上台下人手一塊西瓜一起享用，有趣又可愛的場景為活動增添清涼的夏日氣息。而兩人也分享自己與花蓮的緣份：白安近期突破自我參與實境節目《嗨！營業中》，節目中開設的餐廳地點就設在花蓮，白安說：「錄《營業中》的時候我們會在花蓮到處跑來跑去、買菜，也有一起到西瓜田裡喝西瓜汁！」而鼓鼓近期與蕭秉治、丁噹一起組成花蓮限定團「GDX」，並推出《GDX走花路》的系列節目，實地走訪花蓮各式鄉鎮小店、體驗手作與美景；西瓜嘉年華當天也有許多曾與鼓鼓互動過的店家一起設攤參與，他感動地說：「從《一路向東》開始了與花蓮的緣分，今天就像見老朋友一樣，大家都在！」鼓鼓、白安作為首屆的花蓮西瓜大使，開朗、清爽的兩人，將成為今年夏天的最清涼的一抹西瓜滋味！白安除了在《嗨！營業中》中突破自我，節目熱播之餘，她也即將在今年夏天發行全新專輯，新的曲風、新的開端，將讓大家看見不一樣的白安。而鼓鼓與蕭秉治、丁噹在《GDX走花路》踏遍花蓮，節目將於每週三晚間八點於相信音樂社群平台上線，邀請大家一起看見花蓮的美！