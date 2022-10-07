齋藤工夥拍長澤正美 《新‧超人》下周登香港大銀幕

「鹹蛋超人」系列長拍長有，自1966年《超人》首播至今超過55年，並已在超過100個國家及地區播放，在各個年代持續人氣。時至今日，這位來自日本的傳奇英雄，將作為超人誕生55周年紀念作品《新‧超人》再度登上大銀幕，香港已定下星期四開畫，以4DX、MX4D、2D同步上映。。

《新‧超人》由庵野秀明企劃及編劇，他自幼已經是個《超人》忠粉，早在1983年，庵野秀明曾與DAICON FILM團隊製作出《DAICON FILM版歸來的超人》，並在當中自導自演超人。在今次的《新‧超人》中，庵野負責了企劃及劇本，與他識於微時、並自《新世紀福音戰士》開始一同創作了多部知名作品的樋口真嗣，則擔任導演的重任。

新片故事主角神永新二，同時亦是可以變身成超人的男人，由齋藤工飾演。在《真‧哥斯拉》中，齋藤工雖然不是主要演員，演技卻叫人深刻，他的戲路甚廣，在戲中神永的拍檔，則由美貌與演技雙全的長澤正美飾演，兩人擦出火花令人拭目以待。《新‧超人》豪華演員陣容還包括西島秀俊、Hey！Say！JUMP成員有岡大貴、田中哲司、山本耕史等，當中西島秀俊去年憑濱口龍介執導的《Drive My Car》揚威海外，勇奪多個國際電影獎項，談到今次《新‧超人》，他表示：「絕對會讓小時候看過超人的觀眾們非常興奮，亦會深深刻印在小朋友們的人生記憶之中」。電影主題曲《M八七》還找來音樂鬼才米津玄師創作，他表示最初收到邀請時，既高興亦非常震驚，並說：「我曾在戲院看了幾次《真‧哥斯拉》，十分喜歡。當知道庵野先生和樋口先生將要製作《新‧超人》時，也單純只作為粉絲期待電影完成。沒料到自己竟會收到這樣的邀請！」米津原本想將歌名命名為超人的故鄉M78星雲，但在庵野的提議下更改為現在的《M八七》，皆因原來在超人仍在企劃階段時，原本的故鄉設定是在M87星雲。歌詞除了包含了米津對電影的解讀及印象，亦透露了超人的心境。