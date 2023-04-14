齋藤工相隔23年重遊舊地 嘆香港經歷很大變化

日本男星齋藤工早前為節目《Another Sky》來港拍攝，他隨團隊到了港九各景點取景，齋藤表示自己很受80、90年代港產片影響，不論是動作片抑或王家衞電影，認為香港有齊英式及亞洲特色，回想首次到訪香港已經是20多年前，當時他的演藝事業並不如意，才決定孭背囊獨自來港，尋找自己的生活方式，更視夏永康為恩人，因為當時他沒有工作，但夏永康卻邀請他出席活動，才獲得製作人賞識，日前兩人分別在自己IG貼出2000年舊照，公開夏永康為齋藤工操刀攝於美都餐室的一張照片。

兩片無法在港上映

齋藤工為主持的BAYFM電台節目《TAKUMIZM》開咪，在上周六播出一集中，他談及相隔約23年再到訪香港，坦言覺得香港在這幾年經歷了很大變化，並談到自己在新聞中睇到香港的事令他帶來衝擊，包括由2019年發生的社會運動開始，自言很在意香港的無形變化，經過跟香港人交流，發現到香港人失去了的東西，感受到他們的痛苦及悲傷，還提到因政治因素而無法在港上映的兩套電影《少年》和《理大圍城》。

由於曾在香港生活，齋藤工知道廣東話與普通話的分別，還憶起當年演出過成龍電影《新宿事件》，他得悉很多香港觀眾對成龍的形象已不再如全盛時期，指這些變化，單是看新聞也未必能完全理解當中原因。