龍婷一年前曾被爆失婚育有一女 網上瘋傳「小龍女」照片

龍婷自《中年好聲音》爆紅，過去她在訪問中被問到感情事時，皆是支吾以對，僅稱自己現階段是單身，認為事業上的成就比起感情更靠得住。近日就有人在網上爆料，稱龍婷有家室，該名網民更稱自己曾跟對方的老公及小朋友見過面。

網民︰ 她是有老公和小孩的 有自稱是龍婷的前鄰居的網民表示︰「那年我住在港島筲箕灣，有天進電梯看見她，是不是港人其實比較能辨別出來，所以我和她對話了，結果她是東北人，很熱情，還邀我改天去她家坐坐，住在比我高的樓層。然後我確實去了，不出意外挺小的（我住的也挺小，一個屋上下床一個屋大床，香港屋子都很小…屋裡還有應該是她婆婆，她是有老公和小孩的，應該是老公過來工作就一起來了）。非常非常e人，開朗大方熱情，看到她當時發在旺角唱歌的照片真的有些驚訝，同時期還有在做代購；誰能想到如今已是和汪明荃合唱過，還有緋聞的小香港明星。」

一年前已傳龍婷離婚 然而，早在一年前就有傳龍婷離婚，並育有一個女，跟網民提供的資料相若。去年有多個YouTube頻道曾就龍婷失婚一事報道，並指龍婷參加《星光大道》時已經離婚，而她的女兒亦多次在節目中亮相。對於被指是龍婷的小女孩，片段見到她坐在一名老婦人的大腿上，並向住台上的龍婷揮手，惟翻看相關片段，該節目的觀眾席上有不少小朋友，製作組亦不時把小朋友在觀眾席歡呼、拍手等片段加進節目內，因此難以判定對方是不是龍婷的女兒。