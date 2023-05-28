龍婷拎10萬來港搏一鋪 自認對另一半要求高

龍婷憑無綫節目《中年好聲音》人氣急升，早前她到電台接受車淑梅的《舊日的足跡》訪問，大談自己的演唱生涯，並公開自己擇條件。龍婷今日在社交平台上載當日訪問的花絮，表示收到車淑梅邀請時，非常開心，「我很激動，因為這是屬於香港人心目中殿堂級的主持人，也是可以進一步被香港觀眾認可的機會，同時我也很渴望學習瞭解淑梅姐這些年成功的經驗。」

10萬元來港起家 龍婷稱17年向爸爸拿了10萬元，從瀋陽來到香港尋找機會，直言如果果花光了還未找到自己的位置，便會重回瀋陽生活。她說︰「之前奇怪為何香港人走路這麼快？ 後來才知道原來走快一點可以多賺一點。我最想找到可以唱歌的工作，心目中香港的娛樂 事業蓬勃，但我到酒樓和跳茶舞的地方，竟發現自己是最年輕的歌手。彈琴的叔叔說：『算了罷， 這行 10 年人工都沒有變動。』我當時真的感到心灰。不過，至少我在唱歌時會忘記不快，有能量 和開心也能感染聽歌的人，我願意去唱！」 曾當侍應 售貨員 其後龍婷花了一個月時間，學會100首歌，但因為演唱工作只需要一星期唱兩、三天，於是其餘時間便做其他工作賺錢糊口。她說︰「為了生活，我曾應徵當侍應，但對方指我太斯文，未必適合，建議我去做售貨員。我後來試過用微信替內地朋友購買香港貨，也曾在琴行當兒童聲學導師，不過我沒有 正式學過，只是指導一下。」

日賺800唔係偷唔係搶 其後龍婷開始在西洋菜街唱歌。「（可有感覺像在街上向人要錢？）沒有，我一天賺了 800 元。我沒有偷、沒有搶、沒有騙人，他們是甘心情願支持我的。我知在那裏唱歌並不長久， 所以每次唱到最後一首歌，我都會很珍惜。我在西洋菜街找到很多愛和生活所需。（有否遇上 狂蜂浪蝶？）遇到時我會立時變得冷冰冰，絕不會給他們機會。曾經有人在網上說了一些難聽的說話，父母安慰我說不要緊，證明我有話題和走红，所以我沒有介意。」