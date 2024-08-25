龍婷接受TVB訪問談丘亞葵 神情落寞強調僅是工作關係

龍婷被揭搭上已婚的演唱會製作人丘亞葵，兩人被拍得在車廂內激吻，丘亞葵事後解釋只是朋友式的「Hello Kiss」。事後龍婷一直處於休假狀態，被傳遭無綫雪藏，今日(25日)終於復工出席《中年好聲音3》錄影。與此同時，被指是「金手指」的支嚳儀亦跟龍婷同場。 龍婷回應傳媒時，多次以「都過咗去啦！」去回應事件，並避談丘亞葵。晚上無綫網上平台先後播出龍婷的回應，雖然接受兩個不同主持訪問，但答案相約，惟她在訪問中有開腔回應跟丘亞葵及自己「雪藏」時的心情。

與丘亞葵僅是工作關係 龍婷在支嚳儀、周吉佩下接受《TVB娛樂新聞台》訪問。龍婷神情落寞表示事件對她影響很大，稱跟丘亞葵只是工作上聯絡關係，「件事都唔係事實，已經過咗去，唔想再提打擾任何人。」至於她所指「件事唔係事實」是所謂何事，她未有明言，並稱「學識到再熟嘅朋友都要保持距離。」 她再次表示跟丘亞葵只是工作聯絡，並跟對方「無咩嘢要溝通」。她稱事件曝光之後，看了兩天新聞，之後不想再看，並安慰自己要好好撐住，不要不開心。她說︰「我同自己講要撐住，唔好唔開心！係啦！都唔可以唔食飯，唔可以瞓唔著。」她又稱事件曝光當日，自己並沒有睡不到，認為日子始終都要過。

再努力再出發 對於事件或對她多年努力有影響，龍婷直認有擔心，但同時安慰自己說︰「我都會同自己講，嚟咗香港7年，努力咗7年，好多朋友見證住，依家再努力再出發！」她表示未來工作由公司安排，一切聽從公司，她很多謝公司的諒解。談到外間有傳支嚳儀爆龍婷大鑊，龍婷表現終於鬆一口氣並很稱不會是對方放料，她指支嚳儀一直都很努力工作，並謂雙方都是好朋友。

支嚳儀否認係金手指 支嚳儀被指是「金手指」，她稱是人生第一次遇到如此無理的事情，《中年好聲音》成員都很支持她，並強調自己沒有這樣的心機做「咁壞嘅事情」。問到支嚳儀有沒有立即跟龍婷解釋，她說︰「大家都係個group度，全部都睇到！大家都話好無理同無辜！呢個就係團結精神，一有咩問題大家都係個group度講！」在旁的龍婷則不停點頭示意，而她亦稱隊友們都很支持自己。

周吉佩稱龍婷一直專注工作 周吉佩稱大家很相信龍婷，自己也有send訊息安慰她，並稱以自己的了解，對方是非常專注事業，相信日後她也可以用音樂去證明自己。談到《中年好聲音》近排個別成員都有負面報道，周吉佩表示大家都知發生甚麼事，做得娛樂圈會有不同報道，如大家都要放大這些新聞便會很辛苦。 龍婷最後表示今次事件令她有更深領悟，形容是「人生一啲風景，可能要經歷下先會感受更加深。」她稱不會影響她對唱歌的熱誠，希望可以唱歌到80歲，自己可能有很多方面做不好，自己會再努力。她又謂身邊的朋友很支持她，再次多謝公司的諒解及支持。