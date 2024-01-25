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娛樂
2024-01-25 18:11:03

龍婷曬歌神相贈禮物 透過許冠傑廣東歌感受香港情懷

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龍婷受訪，展示歌神許冠傑送她的太陽眼鏡。

龍婷受訪，展示歌神許冠傑送她的太陽眼鏡。

龍婷日前接受鄭丹瑞YouTube頻道訪問，分享她去年在欣賞許冠傑紅館演唱會的種種難忘事，她表示細細個已聽Sam的歌曲，知道他在香港如神級歌手般存在，不過那時只有十多歲的她仍未懂得欣賞Sam的作品，當時她主要是聽王菲和林憶蓮，但龍婷這幾年在香港居住，在加深對香港的了解後再聽Sam的作品，令她對Sam更為欽佩，她覺得Sam可以把西洋音樂的風格結合港式歌詞，細說出當時的社會環境和大家的心聲。

鄭丹瑞問龍婷來香港後，聽Sam的歌會否對她學習廣東話有幫助？龍婷笑說：「我到現在也不懂得唱《半斤八両》，對我真的太難了，特別是在咬字，我覺得如果唱得不準確便不好，而且非常失禮。」談到龍婷去年在Sam的演唱會獲對方送贈小禮物，龍婷一回想起此事仍然非常激動，她憶述說：「以前一直未有機會入場欣賞 Sam 的演唱會，去年我知道他開個唱，因過往也有翻唱過他的歌，所以我覺得一定要去看一次原唱。當晚他唱第二首歌時在台上遊走，經過我面前時他竟然很小聲跟我說『妳也是唱歌的」，到他唱《日本娃娃》時，他戴上一副黑超，在兩位女舞蹈員陪伴下唱了一小段後，然後行到我面前把那副黑超送給我，我很開心立刻戴上，幸好我旁邊那位男生有把整個畫面拍下來，我才能擁有這段珍貴片段，我覺得我真的很幸運。」

鄭丹瑞問龍婷如有機會在台上和Sam合唱，她會揀選什麼歌？龍婷即時在鏡頭前清唱了《難忘你》和《印象》各頭兩句歌詞，旦哥聽過龍婷的歌聲後稱讃這位「中年好粉絲」咬字非常好，更叫她要介紹給其他《中年好聲音》的朋友去看Sam的演唱會，龍婷說：「我覺得Sam是香港精神，他的歌代表了香港每一個年代發生的事、在他的歌中可以找到這些影子，我第一次在台上看到Sam，當時他從舞台升上來望着觀眾時，我覺得從他眼睛所發出的光，是和我身邊的其他人截然不同，怎樣才可以稱為神？如果我是一枚5W的燈，Sam眼神的光至少有1000W，他讓我們感受到他熱愛舞台、充滿著對生活和音樂的熱愛，他散發出來的魅力正正給了我這種感覺。」龍婷續說在Sam最紅最輝煌的年代仍未有機會認識他，但之後竟然被這位廣東歌之神的歌曲所感動，她身為東北人去聽廣東歌也是一種緣份，她更把握機會在鏡頭前向Sam：「我很喜歡唱歌和很愛香港，雖然我來香港的時間不長，但我很喜歡這裡的環境，包括人情味和其他一切事，我希望可以跟你多學習如何將音樂的精神傳承，以及如何令樂迷可以透過歌曲感受到你們內心的想法，謝謝你。」

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