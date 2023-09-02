龍婷有逆境自强特質 宣布10月麥花臣場館舉行「星夢交響慈善音樂會 Part 2」

「小龍女」龍婷於今年 5 月曾聯同香港青年愛樂樂團在文化中心的音樂會全院滿座，反應熱烈，為照顧上次買不到門票的樂迷，她將於10月20日再度聯同這班青年樂手，於旺角麥花臣場館舉行「星夢交響慈善音樂會 Part 2」，繼續為喜愛管弦樂的青年人籌募經費，給他們提供免費的訓練和演出機會。

龍婷說香港青年愛樂樂團是香港一支超過10年歷史的青年交響樂團，她覺得上次在尖沙咀文化中心能夠和這支有水準的樂團合作是很難能可貴的事。她憶述於2020年某一天接到樂團創辦人林啟暉總監的電話，龍婷說：「他知悉我從内地來港，既無錢財又無後台，先從西洋菜街唱歌被禁，移師至尖東又遇疫情，只好回家在網上唱歌，可謂路途崎嶇。他對我不認命，以堅定的決心和勇攀高峰的精神和毅力，報名參加中央電視台星光大道比賽，與全國高手多輪比拚後，最终奪得總決賽冠軍並應邀在春晚演出表示十分欣賞和敬佩，他認為我有逆境自强的特質的經歷就已是一個勵志的故事，很值得年青人學習。」龍婷續說樂團創辦的初心就是為香港有音樂追求，但又很難得到機會的年青人，特別是夾心階層和基層的青年樂手，提供一個樂團訓練、踏足舞台演出和向上游的機會，她知道要營運一隊交響樂團需要不少經費實在不容易，所以她常常希望能為樂團出點绵力，因此她對舉行「星夢交響慈善音樂會 Part 2」絕對義不容辭，也在和製作團隊構思如何為這次音樂會 Part 2 注入新意，屆時觀眾不單止能欣賞到她和樂團的精彩表演時，也是對樂團日後的發展作出重大支持。今次音樂會票價分別為$980 、$580 和$380 三種，並於 9月4日(星期一) 在「鄰住買」及栢圖娛樂供大家優先訂票。