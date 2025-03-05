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娛樂
2025-03-05 15:01:06

龍婷為善不甘後人 孖王静為鄧麗君逝世30周年紀念騷任表演嘉賓

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「小龍女」龍婷落實參與鄧麗君逝世30周年紀念音樂會，擔任表演嘉賓。

「小龍女」龍婷落實參與鄧麗君逝世30周年紀念音樂會，擔任表演嘉賓。

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獲香港鄧麗君歌迷會全力支持的《永遠的鄧麗君30年紀念慈善交響音樂會》，將於今年5月5日晚上8時在香港文化中心音樂廳舉行，票價分別為$880、$580和$380三種，今日（3月5日）至10日由「TVB住買」及「柏圖娛樂」先訂票，3月12日起在城市售票網公開發售。

「小龍女」龍婷應邀在《永遠的鄧麗君30年紀念慈善交響音樂會》表演，她自參加《中年好聲音》後人氣急升，更在節目中獲得「觀眾最愛好聲音」殊榮，龍婷曾於2019年奪得中央電視台《星光大道》年度總冠軍，並獲邀在《春晚》演出。至於另一位參與是次音樂會的歌手是來自北京的王静，她是中國原創音樂劇《愛上鄧麗君》的女主角，曾榮獲第5屆韓國大邱DIMF國際音樂劇節亞洲女主角音樂表演大獎，並獲邀前赴歐、美、新加坡、馬來西亞舉辦個人演唱會，更在全國巡迴演出300多場。大會表示舉辦這場音樂會的目的是向億萬人民心中的歌后、偶像表達敬意，藉著紀念音樂會演唱鄧麗君膾炙人口的歌曲，傳承鄧麗君的音樂和精神並喚起社會的集體回憶。

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次為演唱會演奏的是在比利時和荷蘭國際音樂節比賽先後勇奪三樂團獎金奬、在香港榮獲最優秀青年交響樂團獎的香港青年愛樂樂團，其他表演嘉賓包括近百位受訓於維也纳兒童合唱團音樂學院的希望之聲少兒合唱團、榮獲第一屆香港國際合唱節金奬的愛樂紫荊女子合唱團，以及香港知專設計學院舉辦的鄧麗君紀念音樂會冠軍得奬者。

《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》將於5月5日在香港文化中心音樂廳舉行。 龍婷爆出hello kiss事件後已獲解凍。 來自北京的王静是中國原創音樂劇《愛上鄧麗君》的女主角。

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