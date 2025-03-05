龍婷為善不甘後人 孖王静為鄧麗君逝世30周年紀念騷任表演嘉賓

獲香港鄧麗君歌迷會全力支持的《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》，將於今年5月5日晚上8時在香港文化中心音樂廳舉行，票價分別為$880、$580和$380三種，今日（3月5日）至10日由「TVB鄰住買」及「柏圖娛樂」優先訂票，3月12日起在城市售票網公開發售。

「小龍女」龍婷應邀在《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》表演，她自參加《中年好聲音》後人氣急升，更在節目中獲得「觀眾最愛好聲音」殊榮，龍婷曾於2019年奪得中央電視台《星光大道》年度總冠軍，並獲邀在《春晚》演出。至於另一位參與是次音樂會的歌手是來自北京的王静，她是中國原創音樂劇《愛上鄧麗君》的女主角，曾榮獲第5屆韓國大邱DIMF國際音樂劇節亞洲女主角音樂表演大獎，並獲邀前赴歐、美、新加坡、馬來西亞舉辦個人演唱會，更在全國巡迴演出300多場。大會表示舉辦這場音樂會的目的是向億萬人民心中的歌后、偶像表達敬意，藉著紀念音樂會演唱鄧麗君膾炙人口的歌曲，傳承鄧麗君的音樂和精神並喚起社會的集體回憶。