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娛樂
2023-09-13 18:39:47

龍婷10月音樂會宣布加場 收特級陳皮保養靚聲

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龍婷現身The One出席記者會，透露今次音樂會的舞台設計將會是四面台。

龍婷現身The One出席記者會，透露今次音樂會的舞台設計將會是四面台。

有「小龍女」之稱的龍婷將於10月20日在旺角麥花臣場館﻿開騷，舉行「星夢交響慈善音樂會 Part 2」。

今天(13日)，龍婷現身The One出席記者會，並透露今次音樂會的舞台設計將會是四面台。在今年5月，龍婷曾聯同香港青年愛樂樂團於尖沙咀文化中心舉行星夢交響慈善音樂會」，為來自基層但又喜愛管弦樂的青年人籌募經費，給他們提供免費的訓練和演出機會。當晚全院滿座，反應熱烈，主辦單位因此決定為音樂會加開Part 2。

 

「小龍女」龍婷將於10月20日在旺角麥花臣場館開騷，今日宣布加場好消息。 龍婷很感謝粉絲一直以來的支持，表示沒有他們便沒有今天的龍婷息。

龍婷在今天記者會上表示：「很感謝粉絲一直以來對我的支持，沒有他們便沒有今天的龍婷，而且他們購票入場不單止可以所賞到我和樂團的精彩演出，也能對樂手們的發展出一分力。」龍婷透露今次音樂會和上次最大的分別是Part 2的舞台設計將會是四面台，屆時她邊唱邊遊走於舞台的四周，讓每位歌迷也能近距離為她和樂團喝采。在音樂總監梁榮智的鍵琴伴奏下，龍婷於記者會上獻唱了《傳奇》和《今宵多珍重》兩首經典歌曲，唱畢全場掌聲雷動。

及後主辦單位即場公布加場的好消息，決定加開10月21日最後一場，20及21日兩場門票將於星期四 (14日)在Cityline公開發售，而今次音樂會冠名贊助「中國蟲草燕窩專門店」也送上靚陳皮，讓龍婷把聲線保養至最佳狀態去為大家表演。最後龍婷和一眾來賓在簡單而隆重的祝酒儀式下，預祝音樂會門票大賣和順利完成。

龍婷透露今次音樂會和上次最大的分別是Part 2的舞台設計將會是四面台采。 龍婷收下贊助商送上的靚陳皮。
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