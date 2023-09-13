龍婷10月音樂會宣布加場 收特級陳皮保養靚聲

今天(13日)，龍婷現身The One出席記者會，並透露今次音樂會的舞台設計將會是四面台。在今年5月，龍婷曾聯同香港青年愛樂樂團於尖沙咀文化中心舉行「星夢交響慈善音樂會」，為來自基層但又喜愛管弦樂的青年人籌募經費，給他們提供免費的訓練和演出機會。當晚全院滿座，反應熱烈，主辦單位因此決定為音樂會加開Part 2。

龍婷在今天記者會上表示：「很感謝粉絲一直以來對我的支持，沒有他們便沒有今天的龍婷，而且他們購票入場不單止可以所賞到我和樂團的精彩演出，也能對樂手們的發展出一分力。」龍婷透露今次音樂會和上次最大的分別是Part 2的舞台設計將會是四面台，屆時她邊唱邊遊走於舞台的四周，讓每位歌迷也能近距離為她和樂團喝采。在音樂總監梁榮智的鍵琴伴奏下，龍婷於記者會上獻唱了《傳奇》和《今宵多珍重》兩首經典歌曲，唱畢全場掌聲雷動。

及後主辦單位即場公布加場的好消息，決定加開10月21日最後一場，20及21日兩場門票將於星期四 (14日)在Cityline公開發售，而今次音樂會冠名贊助「中國蟲草燕窩專門店」也送上靚陳皮，讓龍婷把聲線保養至最佳狀態去為大家表演。最後龍婷和一眾來賓在簡單而隆重的祝酒儀式下，預祝音樂會門票大賣和順利完成。