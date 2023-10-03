龍心孖周永恆拍片邀合作 霍哥自揭衰違泊盼融入「白卡組」

鍾培生主辦的《培生擂台無敵盃2023》將於12月1日在灣仔修頓球場舉行。鍾培生今次更請來龍心及劉馬車參賽，二人在記招的表現，令同場的霍哥及周永恆不但要忍笑，更懷疑人生。霍哥事後則在社交平台留言表示自己日前衰違泊，稱自己也是帶罪之身，坦言連自己都搞不清發生甚麼事，認為自己才是最有問題的一個。
龍心跟霍哥學拳
記招完結之後，龍心接受傳媒訪問時，雖繼續表示自己來自第六宇宙，揚言要打醒香港，但大部份對答有紋有路。他向傳媒表示今次為了參加拳賽返港，但沒想到會被捕，坦言自己都是回港才知被廉署起訴。他稱自己有肥膏要在12月1日前減2.5公斤，會不吃宵夜，並透露回港會從事木工，現為一間新屋做室內設計。
在網媒《Channel C》的直播片段見到霍哥跟龍心打沙包，並一齊自拍留念，龍心向記者表示封霍哥做偶像，又謂自己從漫畫《龍虎門》學招數，跟霍哥學了「霍拳」。
周永恆不敵龍心
其後他邀請周永恆一齊拍片，周永恆亦跟龍心一樣戴起太陽眼鏡，然後再展開長達5分半鐘的真情對話。不過，周永恆對來自第6宇宙的龍心的說話有時答不上咀，如龍心以為他是單身，表示大家都是「鑽石王老五」，周永恆一面尷尬說︰「我結咗婚喇，幾次…唔係，兩次！我唔係王老五，仔都5歲啦！」
周永恆在片中稱龍心邀他合作，叫他寫歌，之後龍心再跟周永恆請教音樂問題，續問對方現時的工作做甚麼，又提起林作抄幣。龍心再滔滔不絕發展偉論，周永恆亦盡量配合對方的內容，更細心聽龍心大談自己的門派。當龍心說︰「出面啲KOL亂咁噏嘢，而家睇到黑超哥……我x你！又話搞拳賽，而家畀鍾培生食咗頭啖湯，唔好叫黑超哥，叫黑吹哥…我哋一齊講︰黑吹哥……」此時見到周永恆見勢色不對而轉身走人。