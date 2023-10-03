熱門搜尋:
曼谷商場槍擊 杭州亞運 小犬 大閘蟹2023 AIRSIDE 張翔 香港足球 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-03 19:04:11

龍心孖周永恆拍片邀合作 霍哥自揭衰違泊盼融入「白卡組」

分享：

劉馬車除衫，其後又做拱橋，霍哥大感驚訝。(蘇文傑攝)

鍾培生主辦的《培生擂台無敵盃2023》將於121日在灣仔修頓球場舉行。鍾培生今次更請來龍心及劉馬車參賽，二人在記招的表現，令同場的霍哥及周永恆不但要忍笑，更懷疑人生。霍哥事後則在社交平台留言表示自己日前衰違泊，稱自己也是帶罪之身，坦言連自己都搞不清發生甚麼事，認為自己才是最有問題的一個。

 

Ad Block

龍心表示要減磅2.5公斤。

龍心跟霍哥學拳

記招完結之後，龍心接受傳媒訪問時，雖繼續表示自己來自第六宇宙，揚言要打醒香港，但大部份對答有紋有路。他向傳媒表示今次為了參加拳賽返港，但沒想到會被捕，坦言自己都是回港才知被廉署起訴。他稱自己有肥膏要在12月1日前減2.5公斤，會不吃宵夜，並透露回港會從事木工，現為一間新屋做室內設計。

在網媒《Channel C》的直播片段見到霍哥跟龍心打沙包，並一齊自拍留念，龍心向記者表示封霍哥做偶像，又謂自己從漫畫《龍虎門》學招數，跟霍哥學了「霍拳」。

從《Channel C》的直播片段見到霍哥跟龍心拍照，成功打入第6宇宙。

周永恆不敵龍心

其後他邀請周永恆一齊拍片，周永恆亦跟龍心一樣戴起太陽眼鏡，然後再展開長達5分半鐘的真情對話。不過，周永恆對來自第6宇宙的龍心的說話有時答不上咀，如龍心以為他是單身，表示大家都是「鑽石王老五」，周永恆一面尷尬說︰「我結咗婚喇，幾次…唔係，兩次！我唔係王老五，仔都5歲啦！」

周永恆在片中稱龍心邀他合作，叫他寫歌，之後龍心再跟周永恆請教音樂問題，續問對方現時的工作做甚麼，又提起林作抄幣。龍心再滔滔不絕發展偉論，周永恆亦盡量配合對方的內容，更細心聽龍心大談自己的門派。當龍心說︰「出面啲KOL亂咁噏嘢，而家睇到黑超哥……我x你！又話搞拳賽，而家畀鍾培生食咗頭啖湯，唔好叫黑超哥，叫黑吹哥…我哋一齊講︰黑吹哥……」此時見到周永恆見勢色不對而轉身走人。

龍心一時對答如流，一時又九唔搭八，周永恆亦盡量配合。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受