龍心孖周永恆拍片邀合作 霍哥自揭衰違泊盼融入「白卡組」

鍾培生主辦的《培生擂台無敵盃2023》將於12月1日在灣仔修頓球場舉行。鍾培生今次更請來龍心及劉馬車參賽，二人在記招的表現，令同場的霍哥及周永恆不但要忍笑，更懷疑人生。霍哥事後則在社交平台留言表示自己日前衰違泊，稱自己也是帶罪之身，坦言連自己都搞不清發生甚麼事，認為自己才是最有問題的一個。

龍心跟霍哥學拳 記招完結之後，龍心接受傳媒訪問時，雖繼續表示自己來自第六宇宙，揚言要打醒香港，但大部份對答有紋有路。他向傳媒表示今次為了參加拳賽返港，但沒想到會被捕，坦言自己都是回港才知被廉署起訴。他稱自己有肥膏要在12月1日前減2.5公斤，會不吃宵夜，並透露回港會從事木工，現為一間新屋做室內設計。 在網媒《Channel C》的直播片段見到霍哥跟龍心打沙包，並一齊自拍留念，龍心向記者表示封霍哥做偶像，又謂自己從漫畫《龍虎門》學招數，跟霍哥學了「霍拳」。