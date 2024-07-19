龍捲風／名偵探柯南／末日廝殺橋／陽子之旅︳今期電影推介

龍捲風 Kate（黛絲艾格鍾斯）在大學時為風暴追逐者，碰上一場毀滅性世紀龍捲風，多名同行好友遇難，自此她逃不掉陰霾，但對研究龍捲風的興致從未減滅。Kate被當年朋友Javi（安東尼拉莫斯）熱誠邀請所感動，回到開闊平原，測試突破性的新追蹤系統。在那裡她遇上網紅Tyler（葛倫鮑威爾），熱衷於公諸同好他與團隊所拍攝到的風暴追逐冒險故事，並且越危險越好⋯ 隨著風暴季節加劇，前所未見的可怕天災現象逐一被釋放，衆人正身陷多個風暴系統的路徑之上，為著生死存亡奮戰，沒有警告無處可逃⋯ 賣點︰ 開始見到細個睇過嘅戲被翻拍，感覺好複雜。同舊版一樣極具官能刺激，唔同嘅係而家天氣反常到會覺得龍捲風真係會出現。

名偵探柯南 100萬美元的五稜星 怪盜基德對斧江財團位於北海道函館的收藏庫發出了預告信，然而奇怪的是，向來只愛盜取名貴珠寶的基德，這次鎖定的目標竟然是一把幕末時代的日本刀。 在此同時，柯南與關西名偵探服部平次，正巧為了劍道大會也來到了函館，面對神秘的殺人事件以及基德的公然挑戰，柯南與平次能否成功阻止基德？而秘藏在刀裡的驚人真相又究竟為何？ 賣點︰ 有時偵探系電影真係唔使太燒腦，《柯南》睇咗咁多年仍然有捧場客，唔駛扭橋扭到天花龍鳳，夠娛樂性就得，更何況今次劇情、推進、場面上都算係近年最高質。

末日廝殺橋 一場突如其來的迷霧引發嚴重交通事故，政府高官（李善均 飾）與其女兒，及拖車司機（朱智勛 飾）等多名市民因此被困在機場大橋上，政府秘密運送的「寂靜計劃」實驗犬意外逃脫，基因改造的軍用實驗計劃突發曝光，被困大橋的生還者頓成獵殺目標！政府陷入補救計劃及拯救生還者之間的兩難局面，大橋即將崩塌，迷霧中人人自危，一場比「屍殺列車」更凶殘的屠殺一觸即發，眾人能否在困獸戰中殺出霧鎖重圍？ 賣點︰ 比《龍捲風》更刺激，韓國導演盡得八九十年代港產片娛樂性節奏真傳，佩服。