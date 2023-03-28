龍母艾美莉主演 MCU第5階影集《秘密入侵》公布上架日期

Marvel作品水準急跌，迪士尼怒炒犯眾憎的Marvel執行副總裁Victoria Alonso，早前被削權的主席Kevin Feige重握話事權，延遲播出的MCU第5階段影集《秘密入侵》(Secret Invasion)終於確定播出日期。迪士尼今日公布，《秘密入侵》將於今年6月21日在Disney+上架。這套由「Nick Fury」森姆積遜(Samuel L. Jackson)主演的影集，講述他重返地球後，調查大批史克魯爾人(Skrull)入侵地球的故事，焦點落在《權力遊戲》女星「龍母」艾美莉克拉克(Emilia Clarke)身上，這位首演超英作品的女星，在劇中飾演史克魯爾人首領Talow的女兒G’iah。
《新變形俠醫》莉芙泰萊回歸
男星安東尼麥基(Anthony Mackie)接任新一代美國隊長，首部作品《美國隊長4》(Captain America：New World Order)將於明年5月3日上映。據美媒Variety報道，演出2008年電影《新變形俠醫》(The Incredible Hulk)的莉芙泰萊(Liv Tyler)，將回歸MCU演出《美4》。莉芙飾演女科學家Betty Ross，她就是夏里遜福(Harrison Ford)飾演的Thunder Ross的女兒。