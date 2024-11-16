龐卓欣拒與另一半「AA制」 強調不是拜金女

現年32歲的龐卓欣（Ada）與金融才俊男友Patrick拍拖多年感情穩定，二人不時高調放閃。Ada在2015年獲得港姐亞軍，卸任後她並未有加入娛樂圈發展，反而轉型做KOL及教小朋友唱歌。日前，Ada就在社交網拍片大談不接受情侶或夫妻之間AA制，但就強調自己不是拜金女。

最近有學生問Ada「同男朋友、老公會唔會50/50畀錢？」她坦言讀書時期與男友都是用家人的錢，所以並不介意AA制，但自己開始工作賺錢後，她就不太贊成繼續AA制，並認為男方應該主動照顧女生，更指可以從中看出男方的誠意：「我揀男朋友都係想遲早結婚，都係因為結婚，所以先拍拖，唔係拍拖嚟做咩啫？咁我就想搵一個男仔係真心想照顧我，唔關錢呢個問題，但我係想男仔主動『呢個女仔我想照顧佢，畀最好嘅嘢佢』，細嘅嘢我畀我唔介意，但其實每個女仔想一個男仔照顧都係好正常，我覺得慳係唔緊要嘅，但係對自己屋企人或者對自己愛嘅人唔好太斤斤計較。」她續指不會因為錢而結婚，並強調自己不是拜金：「我唔係要做gold digger（拜金女），有層樓先嫁畀一個人，唔係咁，就係通過日常呢啲小小嘅嘢，你知道呢個男仔其實對你有冇誠意。」她亦有重申以上只是個人看法，但只要雙方不介意，自己又開心，AA制也完全沒有問題。