龔嘉欣介意被指有皺紋 代言解決女人30的天敵

有甜心女神之稱的龔嘉欣(Katy)，近年演技備受讚賞，在演藝路上綻發異彩，為了保持狀態，她除了飲食方面著重健康，對面部保養更不能馬虎，原來在Katy眼中都有難以遮掩的天敵，「發現自己過30歲後，面上開始出現皺紋。」

Katy最近接拍一個護膚廣告「Thermage FLX智能緊膚療程」，並親自體驗了當中的功效和威力。對皮膚狀態要求極高的她，特別是額頭紋、法令紋和眼紋等，她會不斷尋求KO細紋和幼紋的方法。「皺紋會因應年紀而漸深，容易讓人覺得容貌衰老，女生們定必非常緊張。」