龔嘉欣介意被指有皺紋 代言解決女人30的天敵

有甜心女神之稱的龔嘉欣(Katy)，近年演技備受讚賞，在演藝路上綻發異彩，為了保持狀態，她除了飲食方面著重健康，對面部保養更不能馬虎，原來在Katy眼中都有難以遮掩的天敵，「發現自己過30歲後，面上開始出現皺紋。」
Katy最近接拍一個護膚廣告「Thermage FLX智能緊膚療程」，並親自體驗了當中的功效和威力。對皮膚狀態要求極高的她，特別是額頭紋、法令紋和眼紋等，她會不斷尋求KO細紋和幼紋的方法。「皺紋會因應年紀而漸深，容易讓人覺得容貌衰老，女生們定必非常緊張。」
因此Katy一旦容顏稍顯疲態，就會立即在家敷面膜，並利用化妝來盡力改善。而她對自己的外貌亦相當講究，每天早上都會照鏡子，當見到皮膚狀態良好，整天心情都會特別愉快，所以認為美容保養非常重要。Katy又指，「身型上不足可以通過穿搭來掩飾，但面上的皺紋卻難以遮掩。」
過去較內斂 現在喜歡分享
今次代言廣告片段內容，道出Katy親身經驗，平日她對食物質素的要求非常之嚴謹，選擇食材時不單只看外表，更會留意食物標籤及出產地等。她斷言，「馬虎地去選擇，最後很可能會得不償失，影響健康。」拍攝當日她還帶了親手製作的蛋糕，與工作人員分享，又跟女同事聊天，話題都離不開美容護膚心得。Katy說：「很喜歡跟別人聊天分享，過去只專注拍劇，與外界接觸不多，到近幾年開始嘗試新事物，開火鍋店，現在又做甜品，有機會接觸更多不同範疇，自己眼界大開亦成長不少。」