龔嘉欣成為視后想拍拖 與陳凱琳鬥做「慳妹」

龔嘉欣憑藉劇集《企業強人)「方芳」一角，榮登視后寶座。近日她接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，分享奪得「最佳女主角」心路歷程，以及對感情的看法。她坦言雖然目前單身，但不排除未來有閃婚的可能。
在《萬千星輝頒獎典禮2024》上，龔嘉欣以黑馬姿態擊敗大熱楊茜堯，賽果被外界評為「爆冷」。面對這樣評價，龔嘉欣謙虛地回應，「感謝觀眾支持，其實每部劇集的台前幕後都非常用心，但獎項只有一個。得獎後，我提醒自己一定要繼續努力，才不會辜負大家的愛戴。」
談到與楊茜堯的友情，她指兩人早在2013年拍攝《守業者》時已成為好友，她回憶道：「當時拍外景，楊茜堯見我把傘太薄，特意送我一把紅色格仔防UV的摺傘，我至今仍在使用。」頒獎禮後，楊茜堯亦有向她發送了相片和短訊，顯示兩人情誼未變。
在事業攀上高峰之際，龔嘉欣憧憬感情生活，笑言新一年目標想拍拖，若遇到合適的對象，甚至會效法方力申閃婚，「以前我很在意何時結婚，但現在心態變了，想做就去做，當然也要考慮另一半的想法。」她坦言，演員的工作時間不規律，要找到一位願意體諒的伴侶並不容易。
至於夢想中的婚禮，龔嘉欣希望愈簡單愈好，「只要最愛自己的人在身邊見證，便已足夠。」在頒獎台上，她特別感謝無綫高層曾勵珍，教她儲錢之道，原來她早已是「圈中小富婆」，她透露：「我從小就不愛花大錢，也沒有特別的物質追求。16歲開始拍攝平面廣告後，就一直儲錢。」她習慣做定期存款，財務規劃相當穩健。談到真正的節儉代表，她大讚好友陳凱琳，稱其即使拿著兩個超大的行李喼也不會坐的士，而是選擇搭公共交通工具回家。