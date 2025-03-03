龔嘉欣成為視后想拍拖 與陳凱琳鬥做「慳妹」

龔嘉欣憑藉劇集《企業強人)「方芳」一角，榮登視后寶座。近日她接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，分享奪得「最佳女主角」心路歷程，以及對感情的看法。她坦言雖然目前單身，但不排除未來有閃婚的可能。

在《萬千星輝頒獎典禮2024》上，龔嘉欣以黑馬姿態擊敗大熱楊茜堯，賽果被外界評為「爆冷」。面對這樣評價，龔嘉欣謙虛地回應，「感謝觀眾支持，其實每部劇集的台前幕後都非常用心，但獎項只有一個。得獎後，我提醒自己一定要繼續努力，才不會辜負大家的愛戴。」