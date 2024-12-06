龔嘉欣35歲生日自揭身體出問題 貼慶生靚相：慶幸仲有能力做鍾意嘅嘢

龔嘉欣（Katy）早前在台慶劇《企業強人》中飾「方芳」一角，以強勁喊功獲網民封為「淚之女王」，今年更有份角逐視后，演技備受肯定。昨日（5日）是龔嘉欣的35歲生日，而她卻在社交網透露身體出現毛病。

龔嘉欣在社交網分享多張慶生靚相，相中見她穿上純白色入膊上衣，大曬白滑香肩，她大方表示想把生日願望分享給大家：「我嘅生日願望就係希望我身邊嘅每一位都身體健康（包括睇緊嘅你），看似好簡單嘅願望，但係呢一個真係我最想達成嘅願望。呢幾年經歷多咗，感受到好多嘢控制唔到，今年農曆新年前發現到身體有啲毛病，一直都做緊好多檢查（容許我保留少少，詳情就唔再講啦）。」