龔嘉欣35歲生日自揭身體出問題 貼慶生靚相：慶幸仲有能力做鍾意嘅嘢

龔嘉欣（Katy）早前在台慶劇《企業強人》中飾「方芳」一角，以強勁喊功獲網民封為「淚之女王」，今年更有份角逐視后，演技備受肯定。昨日（5日）是龔嘉欣的35歲生日，而她卻在社交網透露身體出現毛病。
龔嘉欣在社交網分享多張慶生靚相，相中見她穿上純白色入膊上衣，大曬白滑香肩，她大方表示想把生日願望分享給大家：「我嘅生日願望就係希望我身邊嘅每一位都身體健康（包括睇緊嘅你），看似好簡單嘅願望，但係呢一個真係我最想達成嘅願望。呢幾年經歷多咗，感受到好多嘢控制唔到，今年農曆新年前發現到身體有啲毛病，一直都做緊好多檢查（容許我保留少少，詳情就唔再講啦）。」
雖然龔嘉欣未有透露病情，但她感謝多位醫護人員的幫忙，並續指：「咁盡力幫我，依家情況已經有改善，雖然仲未返到去最佳狀態，但係我會努力養好自己身體，大家唔使太擔心！慶幸嘅係我仲有能力可以，做到自己鍾意嘅嘢，返工拍嘢做活動唱歌做主持，總之好充實，我就好開心㗎啦！(典型工作狂），以後我都會更加專注演員／藝人工作！」 最後，她感恩關心她的人，「哪怕係一句說話一個訊息，我都會覺得窩心」並定下新一年的目標，「又大一歲啦 ，希望我哋繼續互相陪伴，亦都希望自己可以參與更加多社會公益活動。」