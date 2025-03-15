龔慈恩成GOOD UNION皮膚管理代言人 想有第二春即將投入《新聞女王2》拍攝

以低胸裝亮相的龔姐，容光煥發性感Fit 爆，她表示很開心今次擔任此重任。「最開心是能夠活到老學到老，學到好多人體細胞更深入的知識。」她指現在時代不同了，透過做運動或是食補充品都可以做到逆齡。龔姐相信未來大家都可以做到不會老，而她希望十年後都是現在這個樣子。「世衛都指出老態都是一種病變，所以一定要更了解自己，不可以讓自己病，最重要將問題收復，令自己狀態更穩定。」

作為皮膚管理大使，龔姐接受訪問時稱，今次花了很多時間讀書，她覺得是應該的，因為學到好多關於皮膚的知識，包括對身體細胞及皮膚結構學方面。問到她會考慮做美容院嗎，她笑言學醫美知識不是一朝一夕。至於會將相關知識跟女兒分享，她說：「都要佢聽，佢又後生呢！我們用的護膚品都不一樣，我們經常一齊分享是做運動方面，也會分享服裝、化粧。」

提到目標是十年後仍然凍齡，保持現在的樣子，她笑說：「現在60歲跟以前不同了，會將健康放首位，加上不同補充品、運動，保持狀態。」狀態滿滿，會否準備好迎接第二春，「你們介紹給我，我都恨緊呀！講笑！這些不重要，我都好多朋友，男女朋友對於我都係一樣，最重要大家一齊開心，可一齊做運動，或是一班人一齊旅行都好開心的。」稍後，她將拍攝《新聞女王2》，遲些年紀再大一點，希望可以做義工。