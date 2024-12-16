龔慈恩母女護膚當親子 楊卓娜為「最佳女配角」拉票

龔慈恩今日為香港研發美妝護膚品牌《JaneClare 康膚薈》開幕擔任主禮嘉賓，楊卓娜則為《JaneClare 康膚薈》擔任一日店長。龔慈恩表示她，今天不僅以資深演員身份到場，而JaneClare的資深用家，又分享她與JaneClare的親密關係。她說：「我慶幸認識到創辦人李慧賢(Angela)，令到我皮膚受惠，因為工作要常周圍飛，只要皮膚狀態稍差，即找Angela及她團隊急救皮膚，我對護膚不敢說有何心得，因為不算勤力保養，但多年來就靠她們幫手。」

龔慈恩稱，女藝人護膚是必需的，又說：「護膚與化妝也是自己工作的一部份，我有跟女兒(林愷鈴)分享，一齊護膚是我們兩母女最溫馨嘅時刻及記憶畫面。」龔慈恩兒子被讚靚仔似韓星金秀賢，她笑言嫌兒子太高，現在想和兒子護膚都難「高攀」為其護膚。