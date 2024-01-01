龜梨和也 田中美奈實元旦爆戀情 女方恨生B隨時閃婚

日本組合KAT-TUN成員龜梨和也於元旦日驚爆戀情，另一半竟是前美女主播田中美奈實，有報道指兩人已交往數月，男方事務所未有否認，並回應：「一起開始工作以來，關係相處得非常好。」似乎獲公司開綠燈。

龜梨和也與田中美奈實同樣37歲，2023年9月獲雜誌《MAQUIA》安排對談機會，撮合兩人關係大躍進，而龜梨夥拍石原聰美的今年4月新劇《Destiny》，原來田中美奈實亦有份參演。日媒指兩人已到適婚年齡，不排除有結婚打算，友人就透露，龜梨和也與田中美奈實都是努力磨練自己，對工作有堅持的類型，彼此也互相尊重，十分很登，女方想早日嫁人生B，被指是以結婚為前提的交往關係。