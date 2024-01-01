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娛樂
2024-01-01 12:18:57

龜梨和也 田中美奈實元旦爆戀情 女方恨生B隨時閃婚

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龜梨和也元旦驚爆戀情，與田中美奈實已交往數月。

龜梨和也元旦驚爆戀情，與田中美奈實已交往數月。

日本組合KAT-TUN成員龜梨和也於元旦日驚爆戀情，另一半竟是前美女主播田中美奈實，有報道指兩人已交往數月，男方事務所未有否認，並回應：「一起開始工作以來，關係相處得非常好。」似乎獲公司開綠燈。

龜梨和也與田中美奈實同樣37歲，2023年9月獲雜誌《MAQUIA》安排對談機會，撮合兩人關係大躍進，而龜梨夥拍石原聰美的今年4月新劇《Destiny》，原來田中美奈實亦有份參演。日媒指兩人已到適婚年齡，不排除有結婚打算，友人就透露，龜梨和也與田中美奈實都是努力磨練自己，對工作有堅持的類型，彼此也互相尊重，十分很登，女方想早日嫁人生B，被指是以結婚為前提的交往關係。

KAT-TUN成員龜梨和也於元旦日爆戀情。 龜梨和也另一半竟是前美女主播田中美奈實。 田中美奈實 田中美奈實

多宗婚訊搶閘公布

每年元旦，日本娛樂圈均喜訊不斷，除了龜梨和也熱戀田中美奈實之外，龜梨 同門的NEWS成員小山慶一郎，跟AAA成員宇野實彩子也傳出婚訊，兩人從2022年秋天開始拍拖，傳來會在今年結婚的好消息。

另外，SKE48前成員松井玲奈，今日宣布與歌手近藤晃央註冊結婚。50歲超人氣男主播安住紳一郎，也宣布結婚，娶年輕12歲的息影女星西島圓為妻。同時，聲優内田雄馬、日高里菜，以及艷星森咲智美、日本職棒西武隊球星平沼翔太也搶閘報喜，後者更是奉子成婚。

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小山慶一郎跟AAA成員宇野實彩子也傳出婚訊。 SKE48前成員松井玲奈，今日宣布與歌手近藤晃央註冊結婚。 50歲男主播安住紳一郎宣布娶年輕12歲的息影女星西島圓為妻。
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