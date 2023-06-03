一舞傾城｜陳星妤慘遭吳沚默怒摑被迫分手 傅嘉莉豁出去挑戰性感極限

VB劇集《一舞傾城》，昨晚（2日）播出一集，KK（陳星妤飾）、Money（文凱玲Connie飾）和Paula（傅嘉莉Kelly飾）同陷情海翻波處境。 向Marco（關楚耀飾）獻出初夜的KK，正當以為自己能坐正之際，竟被Marco正印太太Karen（吳沚默飾）踩上門怒摑兼潑水警告，Marco更被Karen以生意作威脅，最終只能在Karen面前開了500萬支票給KK作分手費。Paula則獲恩客白先生（蔡淇俊飾）驚喜求婚，兩人甜蜜過後，白先生向Paula遞上舊相簿，原來白先生是Paula曾經嫌棄的初戀男友程宏開，今次改頭換面回來只為報仇，以悔婚羞辱Paula。至於重遇舊愛Benny（李梓樅飾）的Money，被Benny氹去與賭廳老闆對賭搞到欠下巨債，Benny不顧而去之餘，Money更慘遭禁錮，人財兩失的她企圖吊頸自盡。

未試過喺咁多人面前着咁貼身嘅內衣講到與蔡淇俊拍攝床上戲，Kelly受訪時透露：「呢場戲係成套劇第一場拍攝嘅場口，所以印象特別深刻，估唔到第一日開工就要拍床戲。」Kelly指與蔡淇俊是首度合作，大讚對方很Nice。講到她全裸走落床穿回內衣畫面，Kelly坦言是從演以來最突破一次：「當日係着晒好貼身嘅打底，就算我以前有做Model經驗，都未試過喺咁多人面前着咁貼身嘅內衣。女仔着性感晚裝、性感泳衣同埋性感內衣，係三個完全唔同感覺，以前拍攝都試過着晚裝同泳衣，但性感內衣真係未試過。」