《一路瞳行》導演朱鳯嫻喊住寫劇本 遺憾父親只能天上看

障人士生兒育女做父母，有人讚好厲害，也有質疑是累人累己，可有人關心當事人的掙扎心路？由失明父母撫養成人的朱鳳嫻，將自身成長故事寫成劇本，由舞台劇、短片到搬上大銀幕，歷時逾8年，遺憾是4年前爸爸不敵癌魔病逝，未能見證女兒自編自導的電影《一路瞳行》上映。談起與父母相處點滴，朱鳳嫻數度哽咽，雙眼通紅，創作歷程迫使她直面曾嫌棄雙親的事實，「雖然每天跟他們相處，創作劇本才讓我第一次認真站在他們的角度感受這世界，而最大歉疚是曾多次質問父母：點解你哋要生我？」

失明 也可結婚生仔 朱鳳嫻的父母是後天失明，兩人皆是因發燒所致，母親的家人誤信符水可治病，以香爐灰蓋眼致神經線損壞，無法控制眼球郁動；父親則因4歲時發燒致神經線萎縮，睜不開眼。很多人聚焦於失明人士如何克服殘障帶來的困難，覺得結婚生仔有點不切實際，朱鳳嫻認為很少電影講失明人士的家庭、愛情、拍拖和生仔，想以家庭為主，寫父母的生活態度和豁達的人生觀，「其實我係喊住來寫劇本，戲裡被人取笑，自己唔開心的位，當我克服了，發現人生都唔係咁難，可以鼓勵其他人，給他們力量，是很amazing的事。」

媽媽睇片有醋意 畢業於演藝學院的朱鳳嫻以自身故事創作成舞台劇《發育。不良？！》，兩度演出後再拍成15分鐘短片，由於短片製作成本低，她索性找父母演回自己，兩老為支持愛女，毫不介懷，短片巡迴多個本地與海外影展，有不少觀眾深受感動，「他們捉住我的手話：『你爹哋媽咪好勁』、『返屋企要攬住自己父母錫』，發現影像的震撼力好大。」於是她構思劇本拍長片，不斷向電影公司叩門，多次被拒諸門外，父親於2017年患上末期大腸癌，更令她心急如焚，她坦言，「試過灰心沮喪，有段時間好迷失，心諗算吧，電影公司想點改劇本我都肯，因為好想爹哋睇到。」鬼馬幽默的朱爸爸反過來叮囑她「唔可以求其拍」，「佢安慰我話自己一走咗，對眼就擘大睇到，因為我們有信仰，相信死後返天堂，人人沒缺陷，其實幾窩心，提醒我守住初心，雖然都遺憾爹哋睇唔到……」朱鳳嫻哽咽道。至於母親則在上月底已看了「口述影像版」，將家庭的故事拍成電影，始終有戲劇化處理，在母親入場前做足心理準備，「佢睇完半投訴問：『點解總係我跟你鬧交，你跟老竇就咁好！』有少少呷醋。」不過，電影能為觀眾送上溫暖、讓人反思家庭關係，朱媽媽為女兒驕傲，也甜在心頭。

衝破心理關口 將自身家庭成長故事，改編成戲劇，甚至曾找父母粉墨登場拍短片，朱鳳嫻最擔心事件變質，「我不斷問自己，會唔會消費這件事，一直提醒自己不能太gimmick，我都有掙扎要寫怎樣的女兒？到底要幾多真實幾多虛構？曾經因為這個家覺得羞愧，這畫面都要寫出來，所以也有心理關口。」讀書年代曾向老師透露家庭狀況，老師「VIP式」的優待，反惹來更多關注，令她極為尷尬。無論是善意或敵意的眼光，都成了成長陰影， 令她想隱藏父母失明的事實。戲裡跟父母吵架、離家出走、渴望遠離雙親往外國留學，都取自朱鳳嫻的真實經歷，「我試過拖住阿媽時撞到朋友，即係揈開佢隻手，自己衝入便利店，遠遠望見同學會兜路走或遮住自己的臉；又試過被同學問點解拖住盲人，我話自己去做義工。」 至於如何衝破心理關口？她坦言，「其實每次傾劇本我都𠵱𠵱哦哦，每次話俾人知這是自己真人真事，都要衝破關口，但問自己想唔想拍？想，就不能口窒窒，每次是一個練習，慢慢改變自己心態。」

拒做盲公竹 中學時期的她最反叛，經常與父母吵架，甚至真的試過毀壞母親心愛的錄音帶，很多次衝口而出質問父母「點解你哋要生我？」常認為父母生兒育女只為老年有個「人肉盲公竹」，於是很認真地搜集外國讀書的資料，為離開家人尋找冠冕堂皇的理由。如今回想，能夠以戲劇說故事，朱鳳嫻感激父母開明，全力支持她讀演藝學院，她真的像戲裡的紅姐所講，『我唔知呢啲係乜嚟，如果你真係鍾意，就要去試，不可以放棄，我們一定有足夠的錢供你讀大學，一定要讀自己喜歡的科，才活得開心。』」