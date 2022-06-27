《七人樂隊》重演八十年代移民潮 余香凝半裸獻初夜予吳澋滔

由7位香港殿堂級導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克聯手，各自執導不同年代香港故事的電影《七人樂隊》，七個合奏出滿溢的香港情懷。 其中由譚家明執導的單元《別夜》，講述一對中學初戀情侶因女方的父母決定舉家移民，男方父母留港而被迫分手。譚導演解釋這是個關於去與留的故事，而最能代表80年代的香港主題，正是移民潮。

挑戰纏綿床上戲 余香凝(Jennifer)和吳澋滔(Ian)在戲中扮演這對被拆散的小情侶。兩位演員有很多場親密演出，除了熱吻更挑戰纏綿床上戲，兩人都專業地祼露上半身拍攝。Jennifer飾演的葉嘉琳深愛著初戀男友，決意要在分手前將自己所有的第一次都送給他，於是一對小情侶離別前的最後一夜偷嘗禁果。Ian演的余雁飛雖對發生關係有猶豫，最終抵不住對女友的愛戀。