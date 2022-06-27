熱門搜尋:
C觀點 六合彩 疫苗通行證 故宮文化博物館 消費券2022 報稅 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
娛樂
2022-06-27 13:25:16

《七人樂隊》重演八十年代移民潮 余香凝半裸獻初夜予吳澋滔

分享：
余香凝和吳澋滔演因移民被拆散的中學情侶，臨別熱吻。 余香凝和吳景滔專業地半裸拍攝纏綿戲。

由7位香港殿堂級導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克聯手，各自執導不同年代香港故事的電影《七人樂隊》，七個合奏出滿溢的香港情懷。

其中由譚家明執導的單元《別夜》，講述一對中學初戀情侶因女方的父母決定舉家移民，男方父母留港而被迫分手。譚導演解釋這是個關於去與留的故事，而最能代表80年代的香港主題，正是移民潮。

余香凝和吳景滔演八十年代的中學生。 戲中的余香凝要跟父母移民，決定在分手前將初夜獻予男友。

挑戰纏綿床上戲

余香凝(Jennifer)和吳澋滔(Ian)在戲中扮演這對被拆散的小情侶。兩位演員有很多場親密演出，除了熱吻更挑戰纏綿床上戲，兩人都專業地祼露上半身拍攝。Jennifer飾演的葉嘉琳深愛著初戀男友，決意要在分手前將自己所有的第一次都送給他，於是一對小情侶離別前的最後一夜偷嘗禁果。Ian演的余雁飛雖對發生關係有猶豫，最終抵不住對女友的愛戀。

余香凝在戲中主動獻身。 吳澋滔在《父子》演郭富城兒子，憑9歲之齡橫掃電影獎項。 譚家明導演指導Jennifer的情感演繹。

《父子》後再度合作

這是譚家明與吳澋滔繼《父子》後再度合作，當年Ian飾演郭富城的兒子，以9歲之齡橫掃台灣金馬獎「最佳男配角」、香港電影金像獎「最佳男配角」及「最佳新演員」的殊榮。譚導就考驗IanJennifer的情感演繹，兩位演員在見面不久就要扮演熱戀情侶，他們既要表現出初戀愛侶對感情的青澀感，又要流露分別在即難捨難離的激情。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受