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娛樂
2023-08-30 18:11:52

《七宗罪》名導大衛芬查新作《The Killer》 150分鐘震撼Netflix高層

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「磁力王」米高法斯賓達飾演的殺手，每次變身不同身分殺人。

「磁力王」米高法斯賓達飾演的殺手，每次變身不同身分殺人。

執導《七宗罪》(Se7en)、《搏擊會》(Fight Club)、《失蹤罪》(Gone Girl)、《龍紋身的女孩》(The Girl with the Dragon Tattoo)等多部經典作的名導大衛芬查(David Fincher)，終於推出期待已久的新作《The Killer》，Netflix官方今日釋出前導預告。預告中可見「磁力王」男星米高法斯賓達(Michael Fassbender)飾演的職業殺手Christian，不斷說出身為殺手的法則，串連他多次執行任務的畫面。電影講述Christian一次執行任務時差點失手後，發現自己的生活變得支離破碎，與雇主和自己的心靈鬥爭。《The Killer》改編自法國作家Alexis Nolent漫畫，大衛芬查找來《七宗罪》編劇拍檔Andrew Kevin Walker撰寫劇本。

職業殺手Christian一次行動中差點失敗。

職業殺手Christian一次行動中差點失敗。

英國影后泰達史雲頓非常搶戲。

英國影后泰達史雲頓非常搶戲。

繼續大師級水準

The Killer》早前在Netflix內部放映，多位高層看完這部片長150分鐘電影後，引發他們熱烈討論，認為電影每秒也充滿冷酷與恐懼氣氛，血腥亦帶娛樂性，同時滲出藝術感，米高法斯賓達與《奇異博士》的英國影后泰達史雲頓(Tilda Swinton)表現出色，大衛芬查保持大師級水準的作品。電影於今年第80屆威尼斯影展進行首映，預計10月於北美上映，1110日於Netflix上架。

米高法斯賓達暗示暫不考慮再演磁力王。

米高法斯賓達暗示暫不考慮再演磁力王。

《The Killer》於11月在Netflix上架。

《The Killer》於11月在Netflix上架。

MV導演變名導

61歲的大衛芬查出道非電影導演，而是替麥當娜(Madonna)等歌手拍攝MV，曾參與《星球大戰》製作的他，首部執導作是1992年的《異形》第3集《Alien 3》，成本5,000萬美元，但僅收1.6億美元票房兼評價一般。之後為樂隊Rolling Stones執導《Love Is StrongMV贏得格林美獎，電影成名作當然是畢彼特(Brad Pitt)主演的《七宗罪》。之後的作品也被影評人大力追捧，被譽為今代其中一位最具創意的大師級導演。

大衛芬查在荷李活屬頂級導演位置。

大衛芬查在荷李活屬頂級導演位置。

《七宗罪》名導大衛芬查新作《The Killer》 150分鐘震撼Netflix高層 《七宗罪》名導大衛芬查新作《The Killer》 150分鐘震撼Netflix高層 《七宗罪》名導大衛芬查新作《The Killer》 150分鐘震撼Netflix高層 《七宗罪》名導大衛芬查新作《The Killer》 150分鐘震撼Netflix高層 《七宗罪》名導大衛芬查新作《The Killer》 150分鐘震撼Netflix高層 《七宗罪》名導大衛芬查新作《The Killer》 150分鐘震撼Netflix高層 《七宗罪》名導大衛芬查新作《The Killer》 150分鐘震撼Netflix高層 《七宗罪》名導大衛芬查新作《The Killer》 150分鐘震撼Netflix高層 《七宗罪》名導大衛芬查新作《The Killer》 150分鐘震撼Netflix高層 《七宗罪》名導大衛芬查新作《The Killer》 150分鐘震撼Netflix高層 《七宗罪》名導大衛芬查新作《The Killer》 150分鐘震撼Netflix高層
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