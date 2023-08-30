《七宗罪》名導大衛芬查新作《The Killer》 150分鐘震撼Netflix高層

執導《七宗罪》(Se7en)、《搏擊會》(Fight Club)、《失蹤罪》(Gone Girl)、《龍紋身的女孩》(The Girl with the Dragon Tattoo)等多部經典作的名導大衛芬查(David Fincher)，終於推出期待已久的新作《The Killer》，Netflix官方今日釋出前導預告。預告中可見「磁力王」男星米高法斯賓達(Michael Fassbender)飾演的職業殺手Christian，不斷說出身為殺手的法則，串連他多次執行任務的畫面。電影講述Christian一次執行任務時差點失手後，發現自己的生活變得支離破碎，與雇主和自己的心靈鬥爭。《The Killer》改編自法國作家Alexis Nolent漫畫，大衛芬查找來《七宗罪》編劇拍檔Andrew Kevin Walker撰寫劇本。

繼續大師級水準 《The Killer》早前在Netflix內部放映，多位高層看完這部片長150分鐘電影後，引發他們熱烈討論，認為電影每秒也充滿冷酷與恐懼氣氛，血腥亦帶娛樂性，同時滲出藝術感，米高法斯賓達與《奇異博士》的英國影后泰達史雲頓(Tilda Swinton)表現出色，大衛芬查保持大師級水準的作品。電影於今年第80屆威尼斯影展進行首映，預計10月於北美上映，11月10日於Netflix上架。