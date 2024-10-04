《三五成群》「神仙B」蔡堅成西沙路撞死公牛 回應指「我個心都唔舒服」 轉行揸的士同一條路兩遇意外

星期四晚馬鞍山西沙路發生牛隻被撞斃車禍，一輛新界的士沿西沙路往馬鞍山方向行駛時，喺泥涌附近因收掣不及撞倒一隻公牛，的士車頭嚴重損毀，公牛被撞後狀甚辛苦，最終傷重不治。有傳媒報導指，涉事的士司機係電影《三五成群》中飾演「神仙B」嘅蔡堅成。

蔡堅成曾因《三五成群》而接受訪問，佢話自己多年前係港片動作替身演員，後來電影工作唔多於是做埋的士司機，但仍會參與影視製作。現年61歲嘅蔡堅成，前年8月同樣喺西沙路遇上車禍。當時佢駕駛的士，喺西沙路俾一架Tesla電動車逆線撞到，Tesla司機因酒後駕駛而被捕。

《三五成群》以1997年秀茂坪童黨燒屍案改編，雖然上映時票房麻麻，但後來得到網民喺討論區互相分享而翻紅，不少對白更成為潮語。片中犯案童黨成員之一、宋本中飾演嘅阿俊（大王），喺屋村踢波時「省」中村內另一名大佬「神仙B」，「神仙B」調侃阿俊時拋出一句「俊？邊X度俊呀。睇過？」、「而家冇人識你呀！人起朵你起朵！」，更掌摑阿俊，演得入木三分，呢場戲更不時被網民惡搞。