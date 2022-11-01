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娛樂
2022-11-01 22:27:46

《下流上車族》收視報捷 深水埗派飯慶祝 林敏驄：153話要裸跑

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林敏驄指江美儀經常趁機想演性感戲，可惜被現在工作人員及他制止。

林敏驄、江美儀、郭柏妍和鮑起靜等今日(1日)現身深水埗明哥陳灼明的飯店，向基層市民派飯，慶祝《下流上車族》成為無綫收視冠軍。阿驄開心表示：「《下流上車族》收視23.7點，正式橫掃《東張西望》、《愛．回家》同埋《嘩鬼無敵獎門人》。」曾志偉曾與阿驄輸賭，誰的節目收視輸了就要裸跑，現在《下流》比《獎門人》高出0.3點收視，阿驄笑說：「有個153(曾志偉)話要裸跑，有片為證。」問他何時搵曾志偉找數，他扮對方聲調說：「『你搵到我先得㗎？』希望佢願賭服輸，不過佢平時響屋企都唔著褲！」

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一班《下流上車族》演唱向基層派飯，賀收視23.7點，成為本周冠軍劇集。

江美儀自加bra戲被嘲自動波搏老命

問阿驄會否陪好朋友曾志偉裸跑，他說：「睇佢之後對我點啦！」在旁的江美儀好奇問拍檔會否陪裸跑換獎，阿驄笑說：「你都傻，我從來唔做呢啲嘢，如果我裸跑後，佢唔俾獎我點辦？佢經常講嘢唔算數。」《下流》其中一集播出江美儀穿bra出鏡，問她是否螢幕上第一次，阿驄笑言：「江美儀集集都想咁做，但被工作人員制止。」美儀解釋：「場戲原本要好自豪咁行，因為落雨拍唔到街景，我自動波同導演建議，室內著bra出鏡。」阿驄即取笑她自動波借意兼搏老命。

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本周出席《獎門人》錄影時，江美儀提議到深水埗派飯，做善事慶祝劇集有高收視。

郭柏妍想著女僕裝踩板回饋觀眾

郭柏妍對劇集收視報捷感到開心，她提議想與劇中妹妹羅毓儀，著女僕裝踩滑板回饋觀眾，但被指太密實，她笑說：「擔心著泳裝踩滑板會走光，齣劇裡面已經著咗三點式啦。」郭柏妍指，為了這場戲戒吃澱粉質，三星期減了六磅，是參選港姐後首次著泳衣出鏡。

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