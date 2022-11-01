《下流上車族》收視報捷 深水埗派飯慶祝 林敏驄：153話要裸跑

林敏驄、江美儀、郭柏妍和鮑起靜等今日(1日)現身深水埗明哥陳灼明的飯店，向基層市民派飯，慶祝《下流上車族》成為無綫收視冠軍。阿驄開心表示：「《下流上車族》收視23.7點，正式橫掃《東張西望》、《愛．回家》同埋《嘩鬼無敵獎門人》。」曾志偉曾與阿驄輸賭，誰的節目收視輸了就要裸跑，現在《下流》比《獎門人》高出0.3點收視，阿驄笑說：「有個153(曾志偉)話要裸跑，有片為證。」問他何時搵曾志偉找數，他扮對方聲調說：「『你搵到我先得㗎？』希望佢願賭服輸，不過佢平時響屋企都唔著褲！」

江美儀自加bra戲被嘲自動波搏老命 問阿驄會否陪好朋友曾志偉裸跑，他說：「睇佢之後對我點啦！」在旁的江美儀好奇問拍檔會否陪裸跑換獎，阿驄笑說：「你都傻，我從來唔做呢啲嘢，如果我裸跑後，佢唔俾獎我點辦？佢經常講嘢唔算數。」《下流》其中一集播出江美儀穿bra出鏡，問她是否螢幕上第一次，阿驄笑言：「江美儀集集都想咁做，但被工作人員制止。」美儀解釋：「場戲原本要好自豪咁行，因為落雨拍唔到街景，我自動波同導演建議，室內著bra出鏡。」阿驄即取笑她自動波借意兼搏老命。