《下流上車族》被指畫面似AV 《季前賽》喪波銅鑼灣裸跑 觀眾：今晚發生咩事？

無綫《下流上車族》與ViuTV《季前賽》今晚播出的場口引來網民熱烈洗版討論。前者有網民發現當黃嘉雯出場時，畫面及拍攝角度都仿AV情節，後者則有張繼聰赤條條在鬧市裸跑，引來不少人駐足「欣賞」。有追看兩劇的網民坦言「今晚發生咩事？」、「啲PO真係追唔切」。

先說《下流上車族》，林敏驄陪失戀的黃嘉雯散心，二人到水上樂園玩樂，黃嘉雯穿上三點式走來走去，畫面極震撼。及後林穎彤拍下他們的照片，回家更把黃嘉雯的上圍放大，並以「南半球」稱呼對方。

及後黃嘉雯在學校搞派對收拾汽球，突然失足墮下，帶醉的她與林敏驄忍不住親吻，但過程被細女蔓蔓撞破，之後蔓蔓情緒非常激動，林敏驄從後擁抱她嘗試解釋不果。惟連登網民在討論時加入不少自己的意見，加上截圖，竟最後變成了AV情節，他們更希望劇情可以安排林敏驄直接搞散頭家，與黃嘉雯一起。

張繼聰鬧市裸跑嚇親眾人

至於《季前賽》，劇情提到「痴漢隊」各成員因不同原因，在比賽前夕先後退出，由於阿聰曾下戰書表示若落敗便會裸跑，表面上他要做「找數真漢子」，實際上是為了激勵打算離隊的球員。

其後阿聰決定在銅鑼灣直播裸跑，193著他再三考慮，而阿聰就直言：「又唔係無貨賣！」之後便一絲不掛從小巴走到街上，由193為他直播整個裸跑過程。姜濤、肥仔、Edan及Stanley看到直播時，全部呆掉，Edan更嚇到電話差點掉進廁所，亦一度用手指示意小小阿聰的尺寸。