《不能說的秘密》韓國拍完到日本 日版男女主角三地中最弱？(多圖)

2007年由周杰倫自編自導嘅電影《不能說的秘密》一鳴驚人，票房成績好之外，口碑都相當唔錯，唔少人睇完都覺得周董完全唔似第一次做導演，套戲仲好有日韓式純愛僱淚片嘅風格。

日本及韓國兩地都先後買入版權開拍新版《不能說的秘密》，近期日本片商宣布日版《不能說的秘密》人選，導演會係Netflix話題劇《全裸監督》嘅河合勇人，而男女主角分別係SixTONES嘅京本大我，以及人氣正在冒起嘅女演員古川琴音。