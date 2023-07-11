《不能說的秘密》韓國拍完到日本 日版男女主角三地中最弱？(多圖)

2007年由周杰倫自編自導嘅電影《不能說的秘密》一鳴驚人，票房成績好之外，口碑都相當唔錯，唔少人睇完都覺得周董完全唔似第一次做導演，套戲仲好有日韓式純愛僱淚片嘅風格。
日本及韓國兩地都先後買入版權開拍新版《不能說的秘密》，近期日本片商宣布日版《不能說的秘密》人選，導演會係Netflix話題劇《全裸監督》嘅河合勇人，而男女主角分別係SixTONES嘅京本大我，以及人氣正在冒起嘅女演員古川琴音。
古川琴音演「日版桂綸鎂」
SixTONES係Johnny事務所旗下男團，京本大我喺日本有一定知名度，於是有人見到古川琴音演「日版桂綸鎂」都有疑問。睇返資料，古川琴音自細喜歡演出，雖然22歲先正式入行，但呢4年來keep住有電影同劇集演出，前年嘅《要加熱這份愛嗎？》扮演中國在日留學生，佢仲因此而學中文；近期古川琴音參演日本NHK收視極高嘅晨間劇《エール》，角色由15歲做到成為太太，相當考演技。相信導演係睇中佢嘅演技，同埋同桂綸鎂截然不同嘅氣質。
▼按圖輯睇日本版《不能說的秘密》男女主角▼
韓國版《不能說的秘密》預計今年上映
日版《不能說的秘密》預計下年夏天有得睇，至於韓國版就應該今年內有得睇……畢竟2017年已經宣布要拍，舊年都殺青喇。韓版葉湘倫會係EXO嘅D.O（都敬秀），而路小雨就由Netflix劇《地獄公使》女星元真兒擔演。原版當年由曾愷玹飾演嘅晴依十分搶鏡，而韓版人選一樣夠爆，就係《黑暗榮耀》飾演少年版朴涎鎮嘅辛叡恩。
▼按圖輯睇韓國版《不能說的秘密》男女主角▼
《不能說的秘密》三個版本嘅選角各有特色，原版周杰倫桂綸鎂正值佢地人氣高企時，韓版睇劇照就覺得保持韓味，至於日版就最與別不同，會唔會反而有驚喜？下年可以一次過睇晒三套逐一比較。
原文刊登於 電影LOL