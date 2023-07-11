熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
娛樂
2023-07-11 11:22:37

《不能說的秘密》韓國拍完到日本 日版男女主角三地中最弱？(多圖)

分享：
SixTONES成員京本大我（左）與女優古川琴音將會演出日本版《不能說的秘密》。

SixTONES成員京本大我（左）與女優古川琴音將會演出日本版《不能說的秘密》。

2007年由周杰倫自編自導嘅電影《不能說的秘密》一鳴驚人，票房成績好之外，口碑都相當唔錯，唔少人睇完都覺得周董完全唔似第一次做導演，套戲仲好有日韓式純愛僱淚片嘅風格。

日本及韓國兩地都先後買入版權開拍新版《不能說的秘密》，近期日本片商宣布日版《不能說的秘密》人選，導演會係Netflix話題劇《全裸監督》嘅河合勇人，而男女主角分別係SixTONES嘅京本大我，以及人氣正在冒起嘅女演員古川琴音。

古川琴音演「日版桂綸鎂」

SixTONES係Johnny事務所旗下男團，京本大我喺日本有一定知名度，於是有人見到古川琴音演「日版桂綸鎂」都有疑問。睇返資料，古川琴音自細喜歡演出，雖然22歲先正式入行，但呢4年來keep住有電影同劇集演出，前年嘅《要加熱這份愛嗎？》扮演中國在日留學生，佢仲因此而學中文；近期古川琴音參演日本NHK收視極高嘅晨間劇《エール》，角色由15歲做到成為太太，相當考演技。相信導演係睇中佢嘅演技，同埋同桂綸鎂截然不同嘅氣質。

▼按圖輯睇日本版《不能說的秘密》男女主角▼

古川琴音為日本版《不能說的秘密》女主角。 古川琴音為日本版《不能說的秘密》女主角。 古川琴音為日本版《不能說的秘密》女主角。 古川琴音為日本版《不能說的秘密》女主角。 古川琴音為日本版《不能說的秘密》女主角。 古川琴音為日本版《不能說的秘密》女主角。 京本大我為日本版《不能說的秘密》男主角。 京本大我為日本版《不能說的秘密》男主角。 京本大我為日本版《不能說的秘密》男主角。 京本大我為日本版《不能說的秘密》男主角。 SixTONES成員京本大我（左）與女優古川琴音將會演出日本版《不能說的秘密》。

韓國版《不能說的秘密》預計今年上映

日版《不能說的秘密》預計下年夏天有得睇，至於韓國版就應該今年內有得睇……畢竟2017年已經宣布要拍，舊年都殺青喇。韓版葉湘倫會係EXO嘅D.O（都敬秀），而路小雨就由Netflix劇《地獄公使》女星元真兒擔演。原版當年由曾愷玹飾演嘅晴依十分搶鏡，而韓版人選一樣夠爆，就係《黑暗榮耀》飾演少年版朴涎鎮嘅辛叡恩。

▼按圖輯睇韓國版《不能說的秘密》男女主角▼

EXO成員D.O都敬秀為韓國版《不能說的秘密》男主角。（D.O IG） EXO成員D.O都敬秀為韓國版《不能說的秘密》男主角。（D.O IG） EXO成員D.O都敬秀為韓國版《不能說的秘密》男主角。（D.O IG） EXO成員D.O都敬秀為韓國版《不能說的秘密》男主角。（D.O IG） EXO成員D.O都敬秀為韓國版《不能說的秘密》男主角。（D.O IG） EXO成員D.O都敬秀為韓國版《不能說的秘密》男主角。（D.O IG） EXO成員D.O都敬秀為韓國版《不能說的秘密》男主角。（D.O IG） 元真兒在韓國版《不能說的秘密》任女主角
預計今年上映嘅韓版《不能說的秘密》，由D.O.（右）同元真兒主演。

預計今年上映嘅韓版《不能說的秘密》，由D.O.（右）同元真兒主演。

《不能說的秘密》三個版本嘅選角各有特色，原版周杰倫桂綸鎂正值佢地人氣高企時，韓版睇劇照就覺得保持韓味，至於日版就最與別不同，會唔會反而有驚喜？下年可以一次過睇晒三套逐一比較。

原文刊登於 電影LOL

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受